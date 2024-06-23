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DEM'li vekilin provokasyonu vatandaşlar bozdu!

DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, Diyarbakır ve Mardin sınırındaki yangında hayatını kaybedenler için taziye ziyaretinde bulunan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'a karşı bir provokasyon girişiminde bulundu. Taziye sahiplerinden biri ise DEM'li Aydeniz'e tepki göstererek, 'Burası taziye evidir, böyle konuşmaya hakkınız yok' dedi.

IHA23 Haziran 2024 Pazar 19:09 - Güncelleme:
DEM'li vekilin provokasyonu vatandaşlar bozdu!
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve beraberindekiler, Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi'nde yangından dolayı vefat eden vatandaşların ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yangının olduğu ilk dakikadan itibaren Mazıdağı ilçesinde bulunan, vefat edenlerin cenaze töreni ve taziyelerine katılan Vali Akkoyun'a vatandaşların gösterdiği ilgiyi DEM'li milletvekilleri hazmedemedi.

Vali Akkoyun Yücebağ Mahallesi'nde vatandaşların taziyesine katılarak acılarına ortak olduğu sırada DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz yangınla ilgili provokasyon yapmak istedi. Vali Akkoyun ve AK Parti Milletvekili Kılıç'ın sağduyulu davranmasıyla DEM Parti'lilerin provokasyonu boşa çıkarken, Yücebağ Mahallesi sakinleri ve taziye sahipleri Vali Akkoyun'a sahip çıkarak provokasyona izin vermedi. Yücebağ Mahallesi'ndeki vatandaşlar Vali'den özür dileyerek, "Bunlar bizden değil" dedi.

VATANDAŞLARDAN DEM'Lİ VEKİLE TEPKİ

DEM Parti milletvekiline bağıran köylüler, "Burası taziye evi buranın huzurunu bozmaya hakkınız yok. Defolun gidin buradan" diyerek DEM Parti'lilere tepki gösterdi.

Daha sonra Vali Akkoyun'un yanına gelen köylüler ve taziye sahipleri, Vali ve AK Parti Milletvekilinden özür dileyerek, "Bunlar bizim köyden değil, sadece provokasyon için buradalar. Bunları tanımıyoruz. Lütfen kusurumuza bakmayın. Bunlar bizim de huzurumuzu bozuyorlar" dediler.

  • DEM Parti
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  • Mardin Valisi Tuncay Akkoyun

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