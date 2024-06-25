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DEM'li vekiller teröristlere kalkan olamadı

Jandarma, DEM'li vekiller Serhat Eren, Kamuran Tanhan ve Zeynep Oduncu ile DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın Batman'daki operasyon bölgesine girmesine izin vermedi. O anlarda süren operasyonda teröristler Sultan Dağ ve Zeynep Nibat etkisiz hale getirildi. İki teröristin, 6 kahramanın şehit olduğu 9 saldırıya katıldıkları belirlendi.

Akşam Gazetesi25 Haziran 2024 Salı 08:36 - Güncelleme:
DEM'li vekiller teröristlere kalkan olamadı
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Mehmetçik, Batman'da kırmızı listedeki Sultan Dağ'ı etkisiz hale getirdi. Anız yangınını bahane eden DEM Parti milletvekillerinin, operasyon bölgesine girmek isteyerek, teröriste kalkan olmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Batman kırsalında terör örgütü PKK'nın sözde sorumluların da aralarında bulunduğu bir grubu tespit eden güvenlik güçleri, operasyon için düğmeye bastı. Valilik, Görcüş kırsalını 15 gün süreyle 'Geçici askeri güvenlik bölgesi' ilan etti. Operasyonların başlaması üzerine DEM ve DBP'liler, teröristlere kalkan olmak için harekete geçti.

JANDARMA ENGEL OLDU

Gercüş'e gelen DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan ve Batman Milletvekili Zeynep Oduncu ile DBP Eş Genel Başkanı ve Batman Milletvekili Keskin Bayındır'ın bulunduğu grup operasyonun yapıldığı bölgeye girmeye çalıştı. Teröristlere kalkan olmaya çalışan vekillere jandarma engel oldu. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Bölgeye giremeyen DEM'liler, basın açıklamasında PKK'lı teröristlere kalkan olmak için geldiklerini itiraf etti.

FACİAYI BAHANE ETTİLER

DEM Milletvekili Oduncu, teröristlere kalkan olmak için Diyarbakır ve Mardin'de yaşanan anız faciasını bahane etmeye çalıştı. Oduncu "Askeri operasyon yapılan bölgeye girmemize izin verilmiyor. Operasyon bölgesinde yangın çıkabilir. Mazıdağı ve Çınar'da 14 canımız gitti. Aynı şekilde can kaybı burada da olabilir" dedi. DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ise "Birkaç gündür operasyon devam eden bölgeyi, milletvekillerimizle görmek istedik. Ama bizi engellediler" diye konuştu.

Öte yandan, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Raşit Ocak, "Hükümetin ve devletin yangının başladığı anda olay yerinde olmadığıyla ilgili beyanlar gerçeğe aykırıdır. Saat 00.00'da yangın mahalindeydim, DEM Parti orada yoktu" dedi.

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