Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay tvnet'e konuk oldu.

Tunay, seçimi neden kaybettiklerine ilişkin yaptığı değerlendirmede CHP'deki liyakatsizliklerden ve sahadaki çalışmaların yetersizliklerinden örnekler verdi.

"ADAM BAKANLARINI SAHAYA SÜRERKEN SEN YEDİ DÖNEM SEÇİLEN VEKİLE 'KENARA ÇEKİL' DİYEMİYORSUN"

Seçimi kaybedenin kim olursa olsun görevi bırakması gerektiğini belirten Tunay, CHP sıralarından 4-5-6 ve 7 dönemdir vekil seçilen isimleri hedef aldı. "Çekilmezsen çekilmez olursun" diyen Tunay, "Adam (Erdoğan) bakanlarını alıp seçim bölgelerine koyuyor. Hulusi Akar ya Genelkurmay Başkanı, ordumuzun başı, Milli Savunma Bakanı... Kayseri 1'inci sıradan gösteriliyor. Akar elinde broşürle seçim çalışması yaptı, doğru olan bu." ifadelerini kullandı.

"CHP'de 7 dönemdir vekil olanlar var." hatırlatması üzerine Tunay, "5-6 dönemdir vekil olan çok kesim var. Bir tarafta bakanlarını sahaya sürüyor diğer tarafta 5 dönemdir vekil olanlara 'kenara çekil' diyemiyorsun" dedi.

"ERDOĞAN BAKANLARININ HEPSİNİ 'BEN ÇALIŞIYORSAM SEN DE ÇALIŞ' DİYEREK SAHAYA SÜRDÜ"

Erdoğan'ın liyakatine vurgu yapan ve bir önceki dönemdeki 285 vekilden 181'inin değiştiğini vurgulayan Tunay, "Bakan makan anlamam, ben çalışıyorum sen de çalışacaksın diyor. 323 vekil ikinci tur öncesi çalıştı. Bunun yüzde 1 bile olsa etkisi olmuştur." diye konuştu.

"ADAY OLURSA İSTANBUL'U KAYBEDER"

Tunay, son günlerin gündem maddesi haline gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki 'koltuk savaşı' polemiğine de değindi.

İmamoğlu'nun 2024 seçimlerinde aday olması halinde İstanbul'u kaybedeceğini söyleyen Tunay, İmamoğlu'nun parti yönetimine geçme isteğini kast ederek, "Bu 'değişim' söylemlerini sürdürürse benim bildiğim Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu 2024 seçimlerinde aday bile göstermez." dedi.