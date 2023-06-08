İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2023 Perşembe / 20 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,3642
  • EURO
    25,291
  • ALTIN
    1461.68
  • BIST100
    5567
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Demokrat Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki: 7 dönemdir seçilen vekillerine 'kenara çekil' bile diyemiyorsun
Güncel

Demokrat Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki: 7 dönemdir seçilen vekillerine 'kenara çekil' bile diyemiyorsun

7'li koalisyonun küçük ortaklarından olan Demokrat Parti'de Faik Tunay, seçimi neden kaybettiklerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, CHP'deki liyakatsizliklerden ve sahadaki çalışmaların yetersizliklerinden örnekler verdi. AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmalarına vurgu yapan Tunay, 'Adam, 285 vekilin 181'ini değiştirdi. Bakanlarının hepsini 'ben çalışıyorsam sen de çalış' diyerek sahaya sürdü, sen yedi dönemdir seçilen vekillerine 'kenara çekil' bile diyemiyorsun' sözleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

8 Haziran 2023 Perşembe 08:13 - Güncelleme:
Demokrat Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki: 7 dönemdir seçilen vekillerine 'kenara çekil' bile diyemiyorsun
ABONE OL

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay tvnet'e konuk oldu.

Tunay, seçimi neden kaybettiklerine ilişkin yaptığı değerlendirmede CHP'deki liyakatsizliklerden ve sahadaki çalışmaların yetersizliklerinden örnekler verdi.

"ADAM BAKANLARINI SAHAYA SÜRERKEN SEN YEDİ DÖNEM SEÇİLEN VEKİLE 'KENARA ÇEKİL' DİYEMİYORSUN"

Seçimi kaybedenin kim olursa olsun görevi bırakması gerektiğini belirten Tunay, CHP sıralarından 4-5-6 ve 7 dönemdir vekil seçilen isimleri hedef aldı. "Çekilmezsen çekilmez olursun" diyen Tunay, "Adam (Erdoğan) bakanlarını alıp seçim bölgelerine koyuyor. Hulusi Akar ya Genelkurmay Başkanı, ordumuzun başı, Milli Savunma Bakanı... Kayseri 1'inci sıradan gösteriliyor. Akar elinde broşürle seçim çalışması yaptı, doğru olan bu." ifadelerini kullandı.

"CHP'de 7 dönemdir vekil olanlar var." hatırlatması üzerine Tunay, "5-6 dönemdir vekil olan çok kesim var. Bir tarafta bakanlarını sahaya sürüyor diğer tarafta 5 dönemdir vekil olanlara 'kenara çekil' diyemiyorsun" dedi.

"ERDOĞAN BAKANLARININ HEPSİNİ 'BEN ÇALIŞIYORSAM SEN DE ÇALIŞ' DİYEREK SAHAYA SÜRDÜ"

Erdoğan'ın liyakatine vurgu yapan ve bir önceki dönemdeki 285 vekilden 181'inin değiştiğini vurgulayan Tunay, "Bakan makan anlamam, ben çalışıyorum sen de çalışacaksın diyor. 323 vekil ikinci tur öncesi çalıştı. Bunun yüzde 1 bile olsa etkisi olmuştur." diye konuştu.

"ADAY OLURSA İSTANBUL'U KAYBEDER"

Tunay, son günlerin gündem maddesi haline gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki 'koltuk savaşı' polemiğine de değindi.

İmamoğlu'nun 2024 seçimlerinde aday olması halinde İstanbul'u kaybedeceğini söyleyen Tunay, İmamoğlu'nun parti yönetimine geçme isteğini kast ederek, "Bu 'değişim' söylemlerini sürdürürse benim bildiğim Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu 2024 seçimlerinde aday bile göstermez." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.