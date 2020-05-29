İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8253
  • EURO
    7,5801
  • ALTIN
    380.239
  • BIST100
    105520
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Demokratlar Platformu'ndan TELE 1 kanalı önünde siyah çelenkli protesto
Güncel

Demokratlar Platformu'ndan TELE 1 kanalı önünde siyah çelenkli protesto

Demokratlar Platformu üyesi bir grup, televizyon programında merhum başbakan Adnan Menderes'e yönelik sözlerinden dolayı gazeteci Merdan Yanardağ'a tepki gösterdi.

AA29 Mayıs 2020 Cuma 17:48 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 17:49
ABONE OL

Yanardağ'ın genel yayın yönetmeni olduğu Seyrantepe'de bulunan TELE 1 kanalının önünde toplanan grup, giriş kapısına siyah çelenk bıraktı.

Gruptakiler, Yanardağ'ın 1950-60 yıllarında başbakanlık yapan ve 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra yeni adı Demokrasi ve Özgürlükler Adası olan Yassıada'daki yargılamalar sonucunda idam edilen Adnan Menderes'e yönelik sözlerini kınadı.

Demokratlar Platformu Genel Başkanı Harun Hınız, burada yaptığı açıklamada darbeye giden süreçte de Menderes'e yönelik algı operasyonları yapıldığını ve bunun devam ettiğini söyledi.

Hınız, gazeteci Merdan Yanardağ'ın 27 Mayıs'taki televizyon programında Menderes'e yönelik sarf ettiği sözleri kabul etmediklerini ve kınadıklarını belirterek, "İsteseydik, ülkemizin ve dünyanın olağanüstü gündemi olmasaydı 10 binleri buraya toplayarak çok daha şiddetli bir gösteri düzenleyebilirdik. Ama biz demokrasiden, insan haklarından yana, hiç kimseyi kırmadan-incitmeden sadece şehit başvekilimize yapılan iftiraları kınamak ve siyah çelengi bırakmak için buraya geldik. Kendilerini protesto ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı.

Kapkaç yapan faslı saniyeler içinde böyle yakaladı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.