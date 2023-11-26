Denetime takılan şüphelinin evi arandı: 10 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından huzur ve güvenin sağlanması için uygulamalara devam ediyor. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuyla mücadele çerçevesinde, Altınözü ilçesine bağlı Keskincik Mahallesi'nde yapılan uygulama kontrolünde 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın evinde yapılan aramalar neticesinde, 10 kilo takoz esrar, 56 uyuşturucu hap, 100 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 2 faturasız kurusıkı tabanca, 103 tabanca mermisi ve bu suçlardan kazanç elde edilen 17 bin 700 dolar (510 bin 85 TL) ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs tutuklandı.