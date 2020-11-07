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Dengesini kaybedip falezlerden aşağı düşen kadın hayatını kaybetti

Antalya'da bir yakınıyla birlikte falezlerde manzarayı izleyen Leyla Yalçın (46), dengesini kaybedince kayalıklara düşerek yaşamını yitirdi.

DHA07 Kasım 2020 Cumartesi 12:09 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 12:09
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Olay, gece yarısı Karaalioğlu Parkı Hıdırlık Kulesi yanında meydana geldi. Leyla Yalçın, falezlerin üzerinde manzarayı izlerken, yanındaki yakını markete gitti. Bu sırada dengesini kaybeden Yalçın, falezlerden düştü. Marketten dönen yakını, Yalçın'ın aşağıya düştüğünü fark ederek polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kayalıklar üzerinde ağır yaralı bulunan Leyla Yalçın, deniz polisi tarafından botla Yat Limanı'na çıkartıldı. Ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yalçın, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

;Yalçın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 3 çocuk annesi Yalçın'ın cenazesi otopsinin ardından kara yolu ile memleketi Adapazarı'na götürülecek.

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