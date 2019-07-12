Dengir Mir Mehmet Fırat kimdir, kaç yaşında? Dengir Mehmet Mir Fırat neden öldü?

‘Dengir Mir Mehmet Fırat kimdir? Dengir Mir Mehmet Fırat kaç yaşında öldü? Dengir Mehmet Mir Fırat neden öldü?’ sorularına vatandaşlar internette yanıt arıyor. AK Parti’nin eski Genel Başkan Yardımcı ve HDP’nin eski Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat sabaha karşı hayatını kaybetti. 76 yaşında Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Dengir Mir Mehmet Fırat, Alınan bilgiye göre, Bayındır Hastanesinde yaklaşık 6 haftadır akciğer kanseri tedavisi gören Fırat, gece yarısı hayatını kaybetti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin MKYK toplantısının ardından Fırat'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti. Dengir Mir Mehmet Fırat, 8 Ağustos 1943 yılında Adıyaman Kâhta'da dünyaya geldi. Serbest avukatlık, çiftçilik ve ihracatçılık işiyle uğraştı. Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kurucular Kurulu Üyesi oldu. İşte haberimizin ayrıntıları…

DENGİR MİR MEHMET FIRAT NEDEN ÖLDÜ?

AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve HDP eski Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bayındır Hastanesinde yaklaşık 6 haftadır akciğer kanseri tedavisi gören Fırat, gece yarısı hayatını kaybetti.

Fırat'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİYARET ETMİŞTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin MKYK toplantısının ardından Fırat'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.

Ziyarette Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da eşlik etmişti.

DENGİR MİR MEHMET FIRAT KİMDİR?

Dengir Mir Mehmet Fırat, 8 Ağustos 1943 yılında Adıyaman Kâhta'da dünyaya geldi. Babasının ismi Ali, annesinin ismi Münevver'dir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Serbest avukatlık, çiftçilik ve ihracatçılık işiyle uğraştı. Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kurucular Kurulu Üyesi oldu.

Dengir Mir Mehmet Fırat, 21. Dönemde Adıyaman, 22. Dönemde Mersin, 23. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. 21. Dönemde Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi oldu. 21 ve 22. Dönemde Tunus Dostluk Grubu Başkanlığı görevinde yer aldı.