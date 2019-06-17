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Deniz Akkaya: Binali Yıldırım yarı babam sayılır

Deniz Akkaya, annesinin cenazesine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın çelengine tepki gösterenleri anlayamadığını belirtti. Akkaya, 'Olayın kabul edilebilir bir yanı yok. Siyasi görüşler cenaze töreninde değil, sandık başında gösterilir. Üstelik Binali Bey, babamın yakın dostu, benim de yarı babam sayılır” dedi.

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Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden eski model Deniz Akkaya açıklamada bulundu.
 
Deniz Akkaya'nın röportajından detaylar şöyle;
 
"ANNEM BİR ANDA HASTALANDI"
 
"Annem bir anda hastalandı ve bir ay içinde de kaybettik. Annem çok karamsar bir insandı. Bu yanının onu hep hasta edeceğini söylüyordum. Uyarılarımı hiç dinlemedi. Sonunda da hasta oldu. Kızgınım ona bu yüzden. Kızım çok düşkündü anneme. Aralarında çok farklı bir bağ vardı. Benden daha çok vakit geçiriyorlardı birlikte. Öldüğünde 48 saat durmadan ağladı kızım."
 
"BİNALİ YILDIRIM YARI BABAM SAYILIR"
 
"Evet, çok üzüldüm. Binali Yıldırım, babamın iş arkadaşı. Cenaze sırasında hiç hoş olmayan şeyler yaşandı. Annemin cenazesi kalkarken yanda başka bir cenaze vardı. O cenazeye katılanlar Binali Bey'in çelengine tepki göstermiş. Tepki o kadar çok olmuş ki Binali Bey'in koruması; yanıma gelip "Çelengi kaldıralım isterseniz" dedi. Ben çok üzüldüm bu duruma ve "Çelengi daha da öne koyun" dedim. Böyle bir şey kabul edilemez. Binali Yıldırım babamın dostu, benim de yarı babam sayılır."
 
"BABAM ÇOK SİNİRLENDİ"
 
"Kendisinin kızını da, kardeşini de iyi tanırım. Çok da severim. Bu tepkilerin kabul edilebilir hiçbir yanı yok. Babama cenaze sırasında değil ama eve gelince söyledim. O da çok sinirlendi. Acımızı da, sevincimizi de paylaşan törenler bizi bir araya getirir, birleştirir. Hangi siyasi görüşten olursak olalım, bizim ortak değerlerimiz var. Bu değerlere herkes saygı göstermeli. Vatanını çok seven biri olarak böyle ayrışmalardan çok rahatsız oluyorum. Siyasi görüşünü sandıkta göstermelisin."

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