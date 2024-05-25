Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı tamamlandı

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntülere yer verilerek, "Sahil Güvenlik Komutanlığının koordinasyonunda düzenlenen ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de görev aldığı Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı 21-23 Mayıs 2024 tarihleri arasında başarıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının koordinasyonunda düzenlenen ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de görev aldığı Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı 21-23 Mayıs 2024 tarihleri arasında başarıyla tamamlandı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/HGPrWspc5u — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 25, 2024