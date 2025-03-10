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  • Deniz Baykal'a kaset kumpasında yeni gözaltı! FETÖ'cü amir gizli bölmede yakalandı
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Deniz Baykal'a kaset kumpasında yeni gözaltı! FETÖ'cü amir gizli bölmede yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayımlanması, ses ve görüntülerinin kayda alınmasına ilişkin soruşturmalarda adı geçen ve çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan, emniyet amirliğinden 2016'da ihraç edilen Ü.Y'nin Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 08:20 - Güncelleme:
Deniz Baykal'a kaset kumpasında yeni gözaltı! FETÖ'cü amir gizli bölmede yakalandı
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması, ses ve görüntülerinin kayda alınması, telefonlarının usulsüz dinlenmesi soruşturmalarında adı geçen, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçundan aranan, FETÖ'nün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı ve FETÖ'ye üye olmak suçlarından 3 ayrı aranma kaydının olduğu tespit edilen, 2008-2014 yıllarında İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve emniyet amiri iken 2016 yılında ihraç edilen Ü.Y. isimli şüpheli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleriyle koordineli yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonla evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı."

Ankara Valisi Vasip Şahin'i, operasyonu koordine eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonu gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ'cüleri tek tek yakalayacağız." ifadesini kullandı.

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