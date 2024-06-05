Deniz Feneri 2024 kurban alım bedelini açıkladı… İşte kurban fiyatları!

Derneğin kurban organizasyonunda mülteci kampları, savaş, doğal afet, açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yetimhanelere öncelik verilecek.

Bu kapsamda 3 kıta ve 30 ülkede ihtiyaç sahibi mazlum ve mağdur bölgelere ulaşılarak kardeşlik bağlarımız güçlenecek.

Çeyrek asırdır Kurban organizasyonu gerçekleştiren Deniz Feneri Derneği'nin bu bayram belirlemiş olduğu kurban bedeli ise Yurtdışında 3600 TL olurken yurt içi vekalet ücreti 12000 TL olarak belirlendi.

Ayrıca Gazze'de kesilmek üzere kurban vekaleti vermek isteyenler için rakam 7000 TL olurken Yemen 6000 TL Arakan 4500 TL Suriye 12000 TL olarak belirlendi.

Vekalet yoluyla kurbanlarını derneğe bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av Mehmet Cengiz yaptığı kısa açıklamada şunları söyledi Kurbanların bir bölümünün Türkiye'de, bir bölümünün İsrail zulmünün yaşandığı Gazze'de bir diğer bölümünün ise yurt dışında açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı ülkelerde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" dedi.

PEKİ DENİZ FENERİ DERNEĞİ NE YAPACAK?



Yüzyılın iyilik hareketi, 2024 yılı Kurban çalışması kapsamında Türkiye ile birlikte 30 ülke ve bölgede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştıracak.

DENİZ FENERİ GÖNÜLLÜLERİ YOLARA DÜŞECEK



Deniz Feneri Derneği gönüllüleri, hayırseverlerin kurbanlarını kesip muhtaçlara ulaştırmak için yollara düşecek. Kimisi saatlerce uçak yolculuğu yapacak, kimisi doğru dürüst yolu bile olmayan bölgelerde zor şartlar altında ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Gittikleri bölgelerde derneğin gönüllüleri, her şeye rağmen kendilerine emanet edilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

KARDEŞLİK DUYGULARI GÜÇLENECEK



Deniz Feneri Derneği, kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken toplumlar arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak ve insanlara umut ışığı olabilmek için bölge insanlarını sevgiyle kucaklayacak

Dernek, bağışçılarının vekalet yoluyla bağışladıkları kurbanları dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ulaştırmasıyla birlikte, Müslümanlar arasındaki kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi hedefliyor.

İNSANİ YARDIMDA ÖNCELİKLİ BÖLGELER



Derneğin kurban organizasyonunda öncelik mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, ve hastanelere verilecek.

BİNLERCE YETİME BAYRAMLIK KIYAFET



Deniz Feneri, ayrıca Türkiye ile birlikte toplamda 30 ülkede binlerce yetime bayramlık kıyafet yardımında bulunmayı planlıyor.

Tüm hayırseverler 1050 TL karşılığında yetim çocuklara bir bayramlık hediye edebilir ya da dilerlerse BAYRAMLIK yazıp 5560'ye göndererek projeye 25TL destekte bulunabilirler.

3 KITADA KURBAN ORGANİZASYONU



Afrika'dan Balkanlara, Güneydoğu Asya'dan Ortadoğu'ya kadar üç kıtada ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere ulaşacak olan dernek bu yıl da kurban çalışmaları için yollara düşecek.

KURBANLIKLAR NASIL KESİLİYOR?



-Kurbanlıklar Deniz Feneri görevlilerince kesim yapılacak olan ülke ve bölgelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satın alınır.

-Kurbanlıklar İslami usullere uygun olarak kesilir.

-Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılır.

-Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair bilgi, kısa mesaj ile vekalet sahiplerine iletilir. Ayrıca kurban kesimi sırasında alınan video da link olarak vekalet sahibinin cep telefonuna gönderilir.

KURBANINIZI NASIL BAĞIŞLAYABİLİRSİNİZ?



Bağışlar, Deniz Feneri Derneği'nin merkezlerine gidilerek elden, internet üzerinden online olarak ya da kurumun 0212 414 60 60 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabilecek.

Kurban bağışları www.denizfeneri.org.tr adresli internet sitesinden kredi kartı ile, bankalarda bulunan Deniz Feneri Derneği bağış hesaplarından ya da 0212 414 60 60 no'lu çağrı merkezi üzerinden kredi kartı ile yapılabilecek.

Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair bilgi, kısa mesaj ile vekalet sahiplerine iletilecek.