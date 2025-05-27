Deniz Feneri 2025 kurban bağışı devam ediyor: Kurban kim?

Bu yılın en büyük ve öncelikli hedefi ise, 1,5 yıldır abluka altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazze halkı olacak.

Gazze'ye yönelik kurban organizasyonu, hem insani yardımın niteliği hem de lojistiği açısından özel bir planlama içeriyor. Kesilen kurbanlar, savaşın tam ortasındaki Gazze'ye konserve et formunda ulaştırılacak.

Gazze Yardımı: Kurban Etleri Şoklanarak Konserve Edilecek Farklı Bölgeden Gazze'ye Ulaştırılacak

Gazze'ye yapılacak yardımın süreci şöyle işleyecek:

Yurt dışında kesilen kurbanlıklar, İslami usullere uygun şekilde kesildikten sonra

Etler hızlıca şoklanarak hijyenik şekilde korunacak.

Ardından, özel bir tesiste konserve haline getirilecek.

Bu konserveler, belirlenen bir güzergâh üzerinden Gazze halkına ulaştırılacak.

Bu sayede, Gazze'de taze et ulaştırmanın mümkün olmadığı savaş ve abluka şartlarında, uzun süre bozulmadan kalabilen, güvenli ve protein açısından zengin et konservesi bölge halkına ulaştırılacak. Bu yöntemle, binlerce Gazzeli aileye ulaşmak ve sürdürülebilir yardım sağlamak amaçlanıyor.

YURT DIŞI KURBAN KAMPANYASI 2025'TE DE GENİŞ KAPSAMLI

Deniz Feneri, bu yıl da yurt dışında milyonlarca insanın bayramda kurban etiyle buluşabilmesi amacıyla kurban bağışlarını dünyanın dört bir yanına ulaştıracak. Afrika, Asya ve Balkanlar başta olmak üzere onlarca ülkede kurban organizasyonu yapılacak. Kesimler, her yıl olduğu gibi İslami usullere uygun biçimde gerçekleştirilecek ve etler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Yurt dışı kurban bedeli bu yıl 4.700 TL olarak belirlendi. Dernek, bu bağışlarla Afrika'dan Güney Asya'ya kadar uzanan bölgelerde kesim ve dağıtım çalışmaları yürütecek.

KURBAN BEDELLERİ AÇIKLANDI: GAZZE İÇİN 8.000 TL

Deniz Feneri Derneği 2025 yılı vekaletle kurban bağış bedellerini açıkladı:

Yurt dışı genel: 4.700 TL

Yurt içi: 16.500 TL

Gazze: 8.000 TL

Arakan: 6.000 TL

Suriye: 16.500 TL

Özellikle Gazze için ayrı bir bütçe oluşturuldu. Bağışçılar, 8.000 TL karşılığında kurbanlarını Gazze için bağışlayabiliyor. Bu kurbanlar, yukarıda açıklanan lojistik zincirle bölge halkına ulaştırılacak.

"KURBAN KİM?" İBADETİN RUHUNA DAİR BİR SORU

Bu yılki kampanyanın merkezinde, "Kurban Kim?" sorusu yer alıyor. Bu çağrıyla Deniz Feneri, kurban ibadetinin yalnızca bir dini vecibe olmadığını; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin ruhunu yansıttığını vurguluyor.

Deniz Feneri Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz açıklamasında şöyle diyor;

"Kurban sadece kesilen bir hayvan değil, umut olan bir iyiliktir. Bu yıl kurbanlarımızı Gazze'de her lokması bir cana umut olacak şekilde ulaştıracağız. Konserve sistemimizle abluka altındaki Gazze'ye güvenli gıda taşıyacağız."

GÖNÜLLÜLER YOLA ÇIKIYOR: MERHAMET ULAŞACAK

Derneğin gönüllüleri, dünyanın farklı bölgelerinde kesimlerin gerçekleştirilmesi ve dağıtımların yapılması için zorlu koşullarda görev alacak. Uçuşlar, araziler, altyapı eksiklikleri onları yıldırmıyor. Her gönüllü, emanet aldığı kurbanı layıkıyla yerine ulaştırmak için mücadele edecek.

BAYRAMLIK PROJESİYLE YETİMLERE SEVGİ TAŞINIYOR

Deniz Feneri ayrıca bu yıl 30 ülkede binlerce yetime bayramlık kıyafet yardımı yapmayı hedefliyor. Hayırseverler, 1.500 TL bağışla bir yetimi bayramlıkla sevindirebilir. Dileyenler, "BAYRAMLIK" yazıp 5560'a SMS göndererek 50 TL'lik katkıda bulunabiliyor.

Bağışlar Nasıl Yapılıyor?

Hayırseverler, kurban bağışlarını şu kanallardan gerçekleştirebilir:

"www.denizfeneri.org.tr" adresi üzerinden online olarak 0212 414 60 60 numaralı çağrı merkezinden Dernek merkezlerine şahsen başvurarak Bankalarda bulunan Deniz Feneri Derneği hesaplarına ödeme yaparak

KURBAN KESİMLERİ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Kurbanlıklar, İslami kurallara uygun olarak seçiliyor ve kesiliyor.

Etler, doğrudan ihtiyaç sahiplerine elden ulaştırılıyor ya da Gazze örneğinde olduğu gibi işlenerek ulaştırılıyor.

Kesim bilgisi SMS ile paylaşılırken, vekalet sahibine kesim anına ait video kaydı da gönderiliyor.