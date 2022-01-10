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Deniz Feneri Derneği 800 kişiye ışık oldu

Deniz Feneri Derneğinin 'Katarakt Ameliyatları Projesi' kapsamında Togo'nun Tabligbo ve Anie bölgelerindeki 800 kişiye katarakt ameliyatı yapıldı.

AA10 Ocak 2022 Pazartesi 18:12 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 18:12
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Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de genellikle yaşlılarda görülen ve tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olabilen katarakt, özellikle Afrika kıtasında yaş faktörünün yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma ve göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor.

Afrika'da teknik ve maddi imkansızlıklar nedeniyle milyonlarca insan ameliyat olamadığı için görme yeteneğini kaybediyor ve yaşamını başkalarına bağımlı şekilde sürdürüyor.

Deniz Feneri Derneği tarafından "Bana ışık olur musun?" sloganıyla 2017'de Afrika'da başlatılan "Katarakt Ameliyatları Projesi"nin son durağı Togo oldu.

Başkent Lome'nin 80 kilometre batısında bulunan Tabligbo bölgesindeki 400 kişi ile ülkenin kuzeyinde yer alan Anie bölgesindeki 400 kişiye katarakt ameliyatı yapıldı.

Bugüne dek Gana, Togo, Benin, Mali, Çad, Uganda, Tanzanya, Nijer, Etiyopya, Pakistan ve Somali'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkede uygulanan proje ile 2021'de 10 bin katarakt ameliyatı hedefine ulaşıldı.

Deniz Feneri Derneği, 2022'de hayırseverlerin destekleriyle 20 bin ameliyat gerçekleştirmeyi hedefliyor.

  • Deniz Feneri Derneği
  • katarakt
  • Togo

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