Deniz Feneri Derneği'nden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"O meş'um geceye dair anılarımızı yeniledik, başta İstanbul olmak üzere ülkemizde düzenlenen anma programlarına temsilciliklerimiz, şubeler ve Genel Merkez olarak iştirak ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız'ın işaret ettiği "tabanı ibadet, ortası ticaret, üstü ise ihanet yapılanması" olan FETÖ'nün ilk operasyon yaptığı kurumlardan olan derneğimiz, o yapının gerçek yüzünü yıllar önce görmüş ve bunu çeşitli mecralarda dile getirmişti.

Yalan, iftira, şantaj, delil karartma, delil yoksa uydurma gibi türlü yöntemlerle kendi kurum ve kuruluşlarına yer açmaya çalışan malum hain yapı, son olarak işi 15 Temmuz 2016 Cuma günü ülkemizi fiilen işgal etmeye, meclisimizi bombalamaya, halkımıza kurşun sıkmaya kadar götürdü.

Mazlum milletlerin duası, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yüreklerinde iman, ellerinde bayraktan başka bir şey olmayan, 7'den 70'e milletimizin tüm unsurlarının cansiperane gayretleriyle ülkemiz hainlere teslim edilmemiştir.

Erol Olçok'tan Ömer Halisdemir'e, Pof.Dr. İlhan Varank'tan Demet Sezen'e gözlerini kırpmadan, bir an bile düşünmeden kurşunlara göğüslerini gerip şehit olan 251 yiğit insanı ve yaralanan gazilerimizi ayrıca anmak gerekiyor.

15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bu toprakları bize "vatan" kılmak için hayatını kaybeden tüm Çanakkale, Sarıkamış, Kurtuluş Savaşı şehitlerimiz ve ahirete göçmüş gazilerimiz için dualar edeceğiz

Bir kez daha böyle acı günler yaşamamak, bizi ayrıştıran tüm nüansları bir kenara bırakıp VATAN ortak paydasında buluşup birlik ve beraberliğimizi devam ettirmekle mümkündür.

Deniz Feneri Derneği Tayland Patani bölgesinde karanlık gecenin kahramanlarının anısına "15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nu" açmış ayrıca Afrika'da şehitlerimiz aziz hatırası için 50 adet su kuyusu Müslümanların hizmetine sunulmuştur.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av Mehmet Cengiz ise, bir yandan dernek faaliyetlerine devam ederken bir yandın da darbe davalarında şehit yakınlarının ve gazilerin gönüllü avukatlığını yapıyor.

15 Temmuz'un karanlık gecesinin aydınlık kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz."