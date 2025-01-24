Deniz Feneri devreye girdi yeni evine kavuştu

Almanya'da dünyaya gelen 58 yaşındaki Emel Örün, henüz 6 aylıkken çocuk felci geçirdi. Sol bacağında sıkıntı yaşayan yüzde 63 engelli Örün, eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'da yaşamaya başladı ve burada iş hayatına atıldı.

Uzun yıllar güzellik uzmanı olarak çalışan bir çocuk annesi Örün, eşiyle ayrılmalarının ardından tek başına yaşamaya başladı, 20 yıl önce de Antalya'ya yerleşti. Burada aldığı engelli parasına ilaveten çiçekten taçlar yapıp satarak geçimini sürdürmeye çalışan Emel Örün'ün, 4 yıl önce geçirdiği trafik kazasında sol bacağında kırıklar oluştu ve tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

Örün, gelirinin düşük olmasından dolayı ev yerine dükkan kiralayarak yaşamını sürdürmeye devam etti.

Çalışamayan azimli kadına, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve çevredeki komşuları mobilya, beyaz eşya gibi yardımlarda bulundu. Örün, daha önceden birikmiş parası ve yardımlarla kiraladığı dükkanı eve çevirdi.

DENİZ FENERİ DERNEĞİ DEVREYE GİRDİ

Yaklaşık 8 yıldır aynı yerde oturduğunu ifade eden Emel Örün, son olarak dükkan için kira ödenmediğine yönelik tahliye kararına itiraz etti.

Ödenmediği tebliğ edilen kiranın bir kısmını senet ve elden, bazı kısımlarını da banka yoluyla yolladığını savunan Örün, avukatı aracılığıyla bir üst mahkemeye başvurdu.

Mahkeme ise tahliye kararını onadı. Geçtiğimiz ay eşyalarını toplayıp evinden tahliye edilen kadın, sokakta kalmamak için İstanbul'daki kızının yanına gitmeye hazırlanırken, haberi izleyen İzmir'den bir hayırsever ona ulaştı.

Umutları yeniden yeşeren Örün, ev arayıp buldu, durumu hayırsevere bilirdi. Bunun üzerine ismini gizli tutan hayırsever 3 aylık kirayı ödedi, diğer kalan 9 ayın da bağışçısı olduğu Deniz Feneri Derneği tarafından ödeneceğini söyledi.

"BURASI SARAY GİBİ"

Yeni evine giren Emel Örün'ün ise gözyaşları yerini mutluluğa bıraktı. Örün duygularını şu sözlerle anlattı:

"Haber yapılmasının ardından İzmir'de bir hayırsever beni görüyor ve bağışçısı olduğu derneği arıyor. Remzi Bey diye birisi aradı beni ve ellerinden gelen tüm yardımı yapacaklarını söylediler. Burayı tuttuk ve 3 aylığını hayırsever vatandaşımız verdi, geri kalanı da derneğin karşılayacağını söyledi. Çok mutluyum. Burası diğer yaşadığım yere göre saray. 2+1 odası ve kalacak bir yatak odam var. Tertemiz, derli toplu. Burada çok mutlu oldum. Allah bana yardımcı olan herkesten razı olsun. Gerçekten çok güzel dualar alıyorlar. Rabb'im herkesin işini rast getirsin. Ben çok mutuyum. Yeni yılda çok güzel bir evim oldu. İnşallah bu mutlulukla devam edeceğim."