Deniz Feneri için Ramazan 2020'yi işte böyle geçti...

21 Mayıs 2020 Perşembe 16:53 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 16:54

Türkiye, dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç insanların yüzünü mübarek Ramazan ayında da güldürdü.

Hem devlet hem de sivil yardım kuruluşları aracılığıyla mazlum coğrafyalarda milyonlarca insana yardım elini uzattı.

Dünya ve Türkiye salgın hastalık koronavirüs sebebiyle zor zamanlardan geçtiği bu dönemde bile ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı.

Türkiye’de kronik hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahipleri de payına düşen sıkıntıyı bu dönemde yoğun olarak hissetti.

Deniz Feneri Derneği kurulduğu günden bu yana olduğu gibi bu Ramazan’da da ulaştırdığı yardımlarla dünyada ve Türkiye’de on binlerce ihtiyaç sahibi aileyi mazlum ve mağdur müslümanları, sunduğu birbirinden farklı Ramazan projeleri ile de hayırseverleri mutlu etti.

Derneğin bu Ramazan hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü olduğu mübarek ay ramazan projeleri şöyle gerçekleşti.

Bir Kumanya da Sen Bağışla

Bu proje kapsamında Ramazan öncesinde yurtiçi ve yurtdışında 15 bin aileye gıda kolisi dağıtıldı. Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Ramazan bereketini, gıda kolileri ile yoksul sofralarına taşımak isteyen hayırseverler, içinde kuru gıda ve kahvaltılık malzeme bulunan 150TL’lik 4 kişilik aileye 1 aylık yetecek gıda kolilerinden bağışlayarak destek oldular.

5000 Yetime Bayram Harçlığı

Bu bayram 5000 yetim çocuk, Deniz Feneri’nin kendilerine ulaştıracağı 125 TL'lik bayram harçlığıyla mutlu oldu.

Yetim iftarına Korona engeli

“İslam Dünyası Yetimler günü” olarak kabul edilen Ramazan’ın 15’ci günü, 3 kıta 21 ülkede yetim sofraları kurup, gıda dağıtımı yapılması planlanmış ancak bütün dünyayı kasıp kavuran Covid19 salgını yüzünden alınan önlemler çerçevesinde toplu olarak yapılan iftar uygulamaları yasaklanmış bulunmaktadır.

İdlib kırsalında bulunan bir yetim köyünde “Dünya Yetimler Günü” münasebetiyle 4 günlük bir iftar programı düzenlendi.

Ayrıca Burundi ve Bangladeş’te muhtaçlar için kısıtlı da olsa iftarlar düzenlendi, Filistin Gazze ve Yemen’deRamazan ayı boyunca kapı kapı sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

Suriyeli kardeşlerimize yardım

Suriye’de İdlib kırsalında 3.000 Suriyeli aileye gıda dağıtımı yapıldı.

Derneğin her türlü ihtiyacını karşıladığı Suriye’deki Azez bölgesinde binlerce kişinin barındığı “Deniz Feneri Haremeyn” Esenler Köyü ve Ehli Şam” kampında gıda ve temizlik maddesi dağıtıldı.

Bayramlık

Filistin Gazze’de çocuklar bayramlık hediyelerini aldılar bayram sabahını yeni kıyafetleri ile karşılayacaklar.

Fitre ve Fidye

Deniz Feneri Derneği Afrika ve Asya’nın yoksul ülkelerinde 100’lerce ihtiyaç sahibi insana hayırseverlerin fitre ve fidye bağışlarını ulaştırdı.

Adak, Akika, Şükür Kurban

Deniz Feneri hayırseverlerin adak, akika ve şükür kurbanlarını bu Ramazan da da keserek, ihtiyaç sahibi, dul, yetim, öksüz, fakir ve muhtaç ailelere dağıtıyor. Adak kurban bedeli: yurt içi 1.200 TL, yurt dışı 720 TL'dir.

Dünyada Ramazan

Yüzyılın iyilik hareketi yardımlarınızı bu yıl yine uzak diyarlara ulaştırdı. Afganistan, Bangladeş, Burundi, Filistin, Karadağ, Lübnan, Makedonya, Somali, Sudan, Yemen’inde aralarında bulunduğu 20 ülkede yapılan gıda dağıtımı ve yetimlere yönelik bayram harçlığı kardeşlik bağlarımızı pekiştirdi.

Bağış Yap Vergiden Düş

Vergi mükellefi iseniz Deniz Feneri’ne yapacağınız gıda, giysi, temizlik malzemesi ve yakacak bağışlarınızı “Gıda Bankacılığı” kapsamında %100 oranında verginizden düşebilirsiniz.

Fitre ve Zekâtlarınızı Vermeyi Unutmayın

Gelin fitre ve zekâtlarınızı bu Ramazan ihtiyaç sahibi dul, yetim ve yoksul ailelere birlikte ulaştıralım. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu yıl için belirlediği 27 TL’yi 5407’ye 1 SMS karşılığı bağışlayabilir.

Ayrıca Türkiye’nin bağış hattı 5560’tan da 1 SMS karşılığı 10 TL bağışlanabilir.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz’in Bayram mesajı

Oruçla, namazlarımızla, okunan mukabelelerle bir Ramazan Ayının daha sonuna geldik.

Bu kutlu ayda nefis muhasebesi yaparak kulluğumuzu gözden geçirdik; muhtaçlara elimizi ve gönlümüzü açarak kardeşliğin tadını yüreğimizde hissettik.

İçimizdeki ibadet aşkı, insan sevgisi, ihtiyaç sahiplerine el uzatma isteği her zamankinden daha coşkulu bir şekilde davranışlarımıza yansıdı.

Şimdi de aynı his ve heyecanla Ramazan Bayramını idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Yalnızlıklardan kurtulmak, yüreklerde umut kandillerini yakmak, gönüllerde yeni merhamet sarayları inşa etmek dileğiyle milletimizin ve dünya müslümanlarının Ramazan bayramı kutlu olsun…