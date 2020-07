21 Temmuz 2020 Salı 17:18 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 17:18

Kurban Bayramı'na sayı günler kala Deniz Feneri kurbanlık bağış 2020 fiyatları merak ediliyor. Yardım kurumlarının ve derneklerin vekaleten küçükbaş büyükbaş kurban fiyatları belli oldu. Deniz Feneri kurbanlık bağış 2020 fiyatları yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde araştırılıyor. Deniz Feneri yurt içi ve yurt dışında kurban kesimi yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Kurbanlığını Deniz Feneri Derneği'de bağışlamak isteyenler eniz Feneri küçükbaş büyükbaş kurban fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Deniz Feneri Derneğinde kurbanlıklar bayram namazı akabinde İslami usullere göre kesilir, hissedar isimleri kameraya karşı okunarak kamera kaydı altında kesim yapılır. Bayramlaşmanın ardından kesilen kurbanlar paylara bölünerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. İşte Deniz Feneri kurbanlık bağış 2020 fiyatları...

Kurban bayramına sayılı günler kala Müslümanların kurbanlık telaşı başladı. Deniz Feneri kurbanlık bağış 2020 fiyatları kurban bayramı öncesi araştırılıyor. Vakıfların kurban bayramı öncesi aldığı vekaleten kurbanlık bağış işlemleri başladı. Deniz Feneri yardım derneği, kurbanlık bağışlarını Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tebliğlerin hükümlerine uygun olarak yapmaktadır. Kurban bayramı öncesi Deniz Feneri kurbanlık bağış 2020 fiyatları merak ediliyor. Deniz Feneri Derneği kurban bağışlarını almaya başladı. İşte yurt içi ve yurt dışı Deniz Feneri küçükbaş büyükbaş kurban fiyatları

DENİZ FENERİ KURBANLIK BAĞIŞ 2020 FİYATLARI

Deniz Feneri kurbanlık bağış 2020 fiyatı Yurt dışı 770 TL olarak belirlendi. Deniz Feneri Derneği 2020 yılı yurtiçi kurban hisse bedeli 1.400 TL'dir. Kurbanlarını vekâlet yoluyla Deniz Fenerine gönderen hayırseverler, kurban bedellerini banka hesap numaralarına havale, kredi kartı, posta çeki ile veya vakıf merkezine bizzat giderek elden, internet üzerinden online bağış veya telefon vasıtasıyla ulaştırabilirler.

YEMEN İÇİN HİSSE BEDELİ: 1.100 TL

SURİYE İÇİN: 1 hisse bedeli: 1.400 TL

FİLİSTİN İÇİN hisse bedeli: 2.000TL

Kurban bağışlarınız, Deniz Feneri tarafından İslami kurallara uygun olarak dernek yetkilileri denetiminde kesilip, bir bütün olarak değerlendirilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Kurbanınız kesildiğinde SMS ve bayram sonrasında kurban kesim görüntüsü sizlere ulaştırılıyor.

DENİZ FENERİ DERNEĞİNDEN KURBAN BAĞIŞI AÇIKLAMASI

Kurbanın sözlük anlamı, “yakınlık kurmak, yaklaşmak”tır. Dini anlamı ise Allah’ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanların belirli bir vakitte ve usule uygun olarak kesilmesidir. Müslümanlar tarafından her yıl binlerce kurban kesilmektedir. Bu, bir bakıma, bir Müslümanın Allah’a ibadet etmek ve onun emrine uyduğunu göstermek için her şeyini uğruna feda edebileceğinin, gözden çıkarabileceğinin ve Allah yolunda sahip olduklarından vazgeçebileceğini anlamını taşır. Kurban, kişisel bir ibadet olmanın çok daha ötesinde, toplumda dayanışmanın, kardeşliğin ve yardımlaşmanın ruhunun canlı tutulmasına vesile de olmaktadır. Durumu iyi olanların, mallarını Allah rızası için başkalarıyla paylaşması, bu niyetle harcama yapması, onları cimrilikten ve dünya malına düşkün olmaktan kurtarır.

Kurban bağışı ile et almaya imkanı olmayan insanların ihtiyacı olan et karşılanır. Yoksulluktan karnını doyuramayan yardıma muhtaç kişilerin karınları doyurulur. Yaşadığımız zaman içinde yardıma muhtaç birçok insan bulunmaktadır. Sizlerin bağışlarıyla gönüllü arkadaşlarımızla bu yoksul insanları tespit edip yardımlarınızı onlara ulaştırıyoruz. Kurban kesecek maddi durumunuz olup da kurban kesecek vaktiniz ve imkanınız yoksa vekaletinizi bize vererek kurban kesim ibadetinizi yerine getirebilirsiniz. Bağışladığınız kurbanları İslami usullere uygun keserek önceden tespit ettiğimiz yoksul insanlara ulaştırıyoruz. Bu sayede hem dini görevinizi yerine getirmiş hem de yoksul insanlara yardım etmiş oluyorsunuz. Dünyanın her yerinde açlıktan hayatını kaybeden insanlar bulunmaktadır. Deniz Feneri Derneği kıtlık çeken birçok ülkeye yardımlar ulaştırmaktadır.

Kurban bağışı hem bağış yapan kişiye hem de bağış yapılan kişiye sevinç kaynağı olmaktadır. Bu dünyada bir yoksulu mutlu etmek kadar mutluluk verecek çok az şey bulunmaktadır. Yardıma muhtaç kişilerin yüzünde tebessüm oluşturmak bir insanın hissedebileceği en güzel duygudur. Sizler de yardıma muhtaç insanların yüzünde gülümsemeye neden olmak için bağışta bulunabilirsiniz. Çok zor şartlardan geçen bu insanlara yardım eli uzatarak onları düştüğü yerden kaldırabilirsiniz. Deniz Feneri Derneği gece gündüz demeden gönüllü çalışma arkadaşlarıyla dünyanın birçok yerine yardımlar ulaştırmaktadır. Sizlerin desteğini yardıma muhtaç insanlara ulaştırarak onların yaşamlarına dokunmanızı sağlıyor. Bir çocuğun kalbinde umut yeşermesi ve mutlu olması sizlerin elinde.

Bağışlarınızı Nasıl Yapabilirsiniz?

Kurban bağışlarınızı internet sitemiz üzerinden bağış sekmesine isim-soyisim, kredi kartı ve hissedar bilgilerini girerek yapabilirsiniz. İnternet bankacılığı kullanıyorsanız çalıştığınız bankadan (entegrasyon bankaları için) Deniz Feneri Kurban Projesine bağış yapabilir, diğer bankalar için de IBAN yada hesap numalarından ödeme yapabilirsiniz. Ayrıca 0212 414 6060 nolu çağrı merkezimizden mail-order yoluyla ödemenizi yapabilir, bizzat bankanıza giderek de bağışınızı tamamlayabilirsiniz.

İnternet sitemizden yapacağınız işlemler son versiyon SSL sertifikalı güvenlik yazılımı ile güvence altındadır.

Kurbanlarınızı Nasıl Kesiyoruz?

Deniz Feneri olarak yıllardır kurban emanetlerinizi gönüllülerimiz, personelimiz ve ülkelerde çalıştığımız partner kuruluşlar eliyle bizzat seçiyor ve satın alıyoruz. Kurban kesimlerine iştirak ediyoruz. Kesimlerde temizliğe, İslami kurallara hassasiyet gösteriyor, hissedar isimlerini kameraya karşı okuyup kayıt altına alıyoruz. Etleri gittiğimiz bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz.

Kurban Kesim Bilgileri

Kurbanlarınız kesildiğinde SMS ile bildirimde bulunuyor, bayramdan hemen sonra da kayıtları SMS ile cep telefonunuza gönderiyoruz.