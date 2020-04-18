Deniz Feneri Ramazan 2020'ye hazır

18 Nisan 2020 Cumartesi 14:50 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 14:50

Dernek, zekât, fitre, kumanya ve bayramlık hediyeleri bağışçılardan alarak korona günlerinde daha da ihtiyaç sahibi durumuna düşmüş insanlara Türkiye ve dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç insanlara götürerek yüzleri güldürecek

Hem devlet hem de sivil yardım kuruluşları aracılığıyla mazlum coğrafyalarda yüzbinlerce insana yardım elini uzatacak.

Dünyanın pek çok bölgesine merhamet elini ulaştıran Türkiye, yaklaşan mübarek Ramazan ayında da kardeşlerini unutmadı.

Dernek, Ramazan’dan önce salgın hastalığın ortaya çıktığında 65 yaş ve üzeri yaşlılarımız yetim aileleri ve ihtiyaç sahibi binlerce aileye Ramazan gıda kolisi ulaştırmaya başladı.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz’de dağıtımlara bizzat katılarak destek veriyor.

Dağıtımlar esnasında sorulan sorulara cevap veren Başkan Cengiz şöyle dedi;

“Dünyada çok ağır şekilde devam eden yürüyen bir salgın krizi devam ediyor Bunu yaşarken önümüz Ramazan Deniz Feneri Derneği tam bundan 25 yıl önce bir iyilik adımı attı ve 25 yıldır çeyrek asırdır Bu ilk adımları devam ettiriyor.

Deniz Feneri Ramazan Ayı'na girerken gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere dağıtımlarına hız verdi.

Tabii Ramazan Özel Bir ay bu ay da yardımlarımızı artırıyoruz mümkün olduğunca, yardım etmiş olduğumuz bünyemizdeki Deniz Feneri ailelerimize çok fazla sayıda ulaşmaya gayret ediyoruz.

İnşallah bu Ramazan'ı ihtiyaçlı ailelerimiz açısından rahat bir ramazan olarak geçirmeleri için elimizden gelen var gücümüzle milletimiz için vatandaşlarımız için çalışmalarımızı yardım faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyoruz şeklinde konuştu.

Mehmet Cengiz sorulan soru üzerine Ramazan’da Suriye yardımlarının devam edeceğini belirterek şunları söyledi ;

“10 yıldır bizimle birlikte yaşayan bir Suriye krizi var artık.

Türkiye ile özdeşleşti Suriye krizi idlip ve Azez bölgesinde de bizim 10 yıldır yardım yaptığımız ailelerimiz var.

Onları da bu Ramazan'da inşallah unutmayacağız dedi.”

Yetim iftarları ile ilgili olarak sorulan soruya ise Cengiz;

“Devlet özellikle canı korumak için hayatı korumak için bu salgından insanlarımızı korumak için bir dizi tedbirler alıyor.

Bu tedbirler çerçevesinde her Ramazan'da olduğu gibi bu ramazan da toplu iftarlar toplu organizasyonların olmayacağını düşünüyoruz.

Dolayısıyla biz bu Ramazan’da toplu iftarlar yerine bağışçılarımız hayırseverlerimizin gıda ve temizlik bağışları olmak üzere buralara yoğunlaşmasını özellikle arzuluyoruz şeklinde konuştu.

Deniz Feneri ’nin bu Ramazan hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü olabilmek adına sunduğu Ramazan Projeleri ise şöyle;

BİR KUMANYA DA SEN BAĞIŞLA



Bu proje kapsamında Ramazan öncesinde yurtiçi ve yurtdışında 15000 aileye gıda kolisi dağıtılıyor. Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaşmış olacak. Ramazan bereketini, gıda kolileri ile yoksul sofralarına taşımak isteyen hayırseverler, içinde kuru gıda ve kahvaltılık malzeme bulunan 150TL’lik 4 kişilik aileye 1 aylık yetecek gıda kolilerinden bağışlayabilirler.

5000 YETİME BAYRAM HARÇLIĞI



Bu bayram 5000 yetim çocuk, Deniz Feneri’nin kendilerine ulaştıracağı 125 TL'lik bayram harçlığıyla mutluluktan uçacak.

YETİM İFTARINA KORONA ENGELİ



“İslam Dünyası Yetimler günü” olarak kabul edilen Ramazan’ın 15’ci günü, 3 kıta 21 ülkede yetim sofraları kurup, gıda dağıtımı yapılması planlanmış ancak bütün dünyayı kasıp kavuran Covid19 salgını yüzünden alınan önlemler çerçevesinde toplu olarak yapılan iftar uygulamaları yasaklanmış bulunmaktadır.

Ülkemizde de toplu iftar uygulamaları bu sene olmayacak.

SURİYELİ KARDEŞLERİMİZE YARDIM



Suriye’de İdlib kırsalında 3.000 Suriyeli aileye gıda dağıtımı yapılacak. Derneğimizin her türlü ihtiyacını karşıladığı Suriye’deki Azez bölgesinde binlerce kişinin barındığı “Deniz Feneri Haremeyn” Esenler Köyü ve Ehli Şam” kampında gıda ve temizlik maddesi dağıtılacak.

ADAK, AKİKA, ŞÜKÜR KURBAN



Deniz Feneri hayırseverlerin adak, akika ve şükür kurbanlarını bu Ramazan da da keserek, ihtiyaç sahibi, dul, yetim, öksüz, fakir ve muhtaç ailelere dağıtıyor. Adak kurban bedeli: yurt içi 1.200 TL, yurt dışı 720 TL'dir.

DÜNYADA RAMAZAN



Yüzyılın iyilik hareketi yardımlarınızı bu yıl yine uzak diyarlara ulaştıracak. Afganistan, Bangladeş, Burundi, Filistin, Karadağ, Lübnan, Makedonya, Somali, Sudan, Yemen’inde aralarında bulunduğu 20 ülkede yapılacak gıda dağıtımı ve yetimlere yönelik bayram harçlığı kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek.

BAĞIŞ YAP VERGİDEN DÜŞ



Vergi mükellefi iseniz Deniz Feneri’ne yapacağınız gıda, giysi, temizlik malzemesi ve yakacak bağışlarınızı “Gıda Bankacılığı” kapsamında %100 oranında verginizden düşebilirsiniz.

KUMANYALARINIZI BİRLİKTE DAĞITALIM



Ayrıca Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz bu yıl ramazan öncesi 26 bin koli gıda yardımı ve 2 bin yetime 12 ay boyunca 125 TL harçlık için mutabakata vardı.

YAPILAN MUTABAKAT GEREĞİ DERNEK BU YARDIMLARIN DAĞITILMASINI ORGANİZE EDECEK.



Deniz Feneri’nin bir başka projesi olan 1001 çocuk 1001 dilek içinde Ülker grubu 1000 adet çocuk menülerinden oluşan koli vermeyi taahhüt etti.

Bu Ramazan yoksul aileler için hazırlanan gıda kolilerinizi birlikte dağıtalım. Kolileri siz hazırlayın, istediğiniz ilden, istediğiniz ihtiyaç sahibi aileyi size biz haber verelim.

FİTRE VE ZEKÂTLARINIZI VERMEYİ UNUTMAYIN



Gelin fitre ve zekâtlarınızı bu Ramazan ihtiyaç sahibi dul, yetim ve yoksul ailelere birlikte ulaştıralım. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu yıl için belirlediği 27 TL’yi 5407’ye 1 SMS karşılığı bağışlayabilir.

Türkiye'nin bağış SMS hattı numarası 5560 aracılığıyla da Deniz Feneri Derneği'ne 10 TL karşılığı bağış yapılabilir.