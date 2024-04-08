Deniz Feneri Ramazan 2024 İşte Böyle Geçti…

Türkiye dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç insanların yüzünü güldürüyor.

Hem devlet hem de sivil yardım kuruluşları aracılığıyla mazlum coğrafyalarda milyonlarca insana yardım elini uzatıyor.

Dünyanın pek çok bölgesine yardım elini uzatan Türkiye, mübarek ramazan ayında da kardeşlerini unutmadı

Deniz Feneri Derneği kurulduğu günden bu yana olduğu gibi bu Ramazan'da da ulaştırdığı yardımlarla dünya da ve Türkiye de on binlerce ihtiyaç sahibi aileyi mazlum ve mağdur Müslümanları, sunduğu birbirinden farklı Ramazan projeleri ile de hayırseverleri mutlu etti.

Dernek, işgalci terörist devlet İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ve ambargolarına rağmen Refah sınır kapısından yardımlarını geçirerek, Filistinli mazlumlara ulaştırdı.

Mübarek Ramazan ayına bombalar ve soykırım altında giren Gazzeli Müslümanlar açlık ve susuzluk ile yaşam mücadelesi içinde.

180 günü aşkın süredir işgale uğrayan Gazze'de soykırım yapan İsrail, acımasızca bebekleri ve çocukları katlediyor.

Deniz Feneri, Mersin Limanı'ndan gemi ile bölgeye gönderdiği yardımları Mısır üzerinden tırlara yükleterek Refah sınır kapısına ulaştırıyor.

Bombaların patlamasına ve taciz ateşlerine boyun eğmeden yıkıntılar içinden geçen yardım tırları Gazze'ye ulaşıyor.

Derneğin, Ramazan için hazırlamış olduğu yardım tırlarında; gıda kolileri, unlar, battaniyeler ve acil insani yardım malzemeleri bulunuyor.

Gazze'de iftar ve sahur için sıcak yemek yardımları yaparken aynı zamanda evlerini kaybetmiş Filistinliler için de çadır yardımlarına başladı.

Ayrıca savaşın bıraktığı kötü ortamda bulaşıcı hastalıklardan korunmak için hijyen setleri bölgeye ulaştırılıyor.

Bu yardımların yanı sıra hayatın devam ettiği bölgelerde alış-veriş için zekat ve fidye olarak nakdi yardımlar yapılıyor.

DEPREM BÖLGESİNE RAMAZAN YARDIMLARI



Deniz Feneri, Asrın Felaketini yaşayan illerimizde Ramazan yardımları için de büyük bir hazırlık yaparak depremzedelerin yanında oldu.

Ramazan ayı boyunca yıkımdan en çok etkilenen illerde kurulmuş olan aş evlerinde 30 gün boyunca on binlerce depremzede vatandaşa iftar ve sahur yemeği verildi.

Bu illerde aynı zamanda Ramazan ayı boyunca yüz bin kişiye sahur paketi ulaştırıldı

Her yardım çalışmasında olduğu gibi çocuklar içinde hazırlanmış olunan hediye paketleri depremzede çocukları sevindirdi.

Ayrıca bayram öncesi depremzede çocuklara bayram harçlığı ve bayramlık kıyafet hediye edilecek.

3 KITADA İFTAR SOFRALARI KURULDU



Avrupa, Asya ve Afrika'da Ramazan yardımları ulaştıran dernek, İftar Sofraları, Gıda Yardımı, Zekat ve Fitre yardımları yapacak.

15 Ramazan Dünya Yetimler Gününde eş zamanlı olarak 21 ülkede İftar Sofraları kurarak yetimler sevindirildi.

Ayrıca Bayramlık Kıyafet ve Bayram Harçlıklarıyla yetim çocuklar bayram sevincini yaşadı.

Deniz Feneri Derneği; Ramazan ayı boyunca Afganistan, Bangladeş, Benin, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çad, Endonezya, Etiyopya, Gana, Kamerun, Lübnan, Mali, Nijerya, Sıerra Leone, Somali, Sri Lanka, Tanzanya, Tayland, Togo, Suriye ve Yemen olmak üzere dünyanın dört bir yanında iyiliğin ışığı altında mazlumların yanında olacak.