Deniz Feneri yardım eli uzatıyor: Etiyopya'da gözler ışığa, yetimler eğitime kavuşuyor

18 Aralık 2020 Cuma 11:31 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 11:33

Türkiye gerek devlet gerekse sivil toplum kuruluşları aracılığıyla mazlum ve mağdur coğrafyalara el uzatmayı yıl boyu aralıksız sürdürüyor.

Zor şartlara rağmen kırsalda hayatta kalma mücadelesi veren Etiyopya’lı müslümanlara yönelik yardım götüren Deniz Feneri Derneği “Katarakt, Su Kuyusu, Mescit, Eğitim külliyesi ve çekirge istilası sebebiyle mahsül alamayan ve açlıkla karı karşıya kalan Şaşamenni’li ihtiyaç sahibi Müslüman halka gıda kolisi dağıtımı yaparak yüzleri güldürdü.

KATARAKT PROJESİ

Sıcak hava, beslenme ve iklim koşulları nedeniyle birçok kişinin görme yetisini kaybettiği, Etiyopya’nın Warabe bölgesinde Göz doktorlarının olmaması ve tedavi imkanlarının yetersizliği nedeniyle özellikle kırsal kesimde yaşayan ve ameliyat olamayanlara "Katarakt Projesi" kapsamında, 420 kişinin ameliyatı yapıldı.

Yapılan bu ameliyatlarla ışığa kavuşan kişiler tekrar evlerinin geçimini sağlamak için önemli bir sağlık sorununu da halletmiş oluyor.

YETİM EĞİTİM KÜLLİYESİ AÇILDI

Lisana bölgesinde yeni okul açarak eğitimlerini ve şartlarını daha iyi seviyeye getirme amacıyla Yunus ve Satı Uslu bağışıyla Yetim Eğitim Külliyesi açıldı.

Eğitimin sekteye uğradığı, imkânların ihtiyacı karşılayamadığı bölgelerde okul, medrese, enstitü gibi eğitim kurumlarının inşa ve tamir edilmesi, araç-gereç yönünden desteklenmesi, kriz bölgelerindeki öğrencilerin Türkiye’de veya başka ülkelerde eğitim almalarının sağlanması ve eğitimciler için mesleki gelişim programlarının hazırlanması için derneğin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çoğu kıtlık ve hastalık yüzünden babasını kaybetmiş yetim çocuklar için açılan okulda her türlü kolaylık düşünülmüş durumda.

Deniz Feneri yetimhaneleri yetimlerin barındığı yapılar olmanın ötesinde bir vazife görüyor.

Çoğu zaman stratejik öneme sahip yetimhaneler bölgenin gerektirdiği şartlar doğrultusunda inşa ediliyor.

MESCİTLER

Uzmanlar eşliğinde bölge şartlarına uygun bir şekilde inşa edilen mescitlerin çatıları sıcaktan ve güneşten korunacak şekilde yapıldı.

Ayrıca zaman içerisinde çevre düzenlemesi kapsamında camilerin dört köşesine ağaçlar dikilecek."

Bölge halkının camii ve mescit sıkıntısını giderecek olan camiiler insanlar için bir toplanma ve ilmi hizmet merkezi haline gelecek.

Halaba Budekesa ve Tiya Bölgesinde 4 mescit açarak daha iyi şartlarda ibadetlerini yapmayı hedefleyen açılışlarla yerel halkın sevinci görülmeye değerdi.

Mahmut Esad Coşan vefa Mescidi Halaba Bölgesi,

Şehit Sami Çitfçi Vefa Mescidi Tiya Bölgesi,

Hazreti Fatıma Vefa Mescidi Tiya Bölgesi ve

Ali ve Hacer Yıldız Vefa Mescidi Budekesa mescitleriyle bölge halkının önemli bir sorunu çözülmüş oldu.

SU KUYUSU

Afrika’da birçok ülkede uzun süredir su kuyuları projesi yürüten Deniz Feneri, Afrika kıtasında ciddi içme suyu sorunu yaşayan Etiyopya’da bu yılın başından itibaren 12 su kuyusu açtı.

Derneğin su kuyusu açtığı bölgelerde yaşayan halk daha önce içme su ihtiyacını yağmur sularından ya da sağlıksız göletlerden sağlıyordu. Daha kurak dönemlerde ise insanlar kilometrelerce yürüyerek temiz içme suyuna ulaşabiliyordu.

GIDA KOLİSİ

Deniz Feneri, Çekirge istilası sebebiyle mahsül alamayan ve açlıkla karı karşıya kalan Şaşamenni’li ihtiyaç sahibi müslüman halka gıda kolisi dağıtımı yaparak yüzleri güldürdü.

Bölgenin Şaşamennili 1300 aileya 1 aylık erzak dağıtımı yapıldı.

Türkiye’ye ve bağışçılara dua edildi.