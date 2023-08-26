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Deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber

Yunanistan'da zodyak botla kayalıklara çarpan ve tedavi edilmek üzere İstanbul'a getirilen iş insanı Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın durumunun iyiye gittiği bildirildi.

26 Ağustos 2023 Cumartesi 09:06 - Güncelleme:
Deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber
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İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da tatil için gittikleri Leros Adası'nda, denizde kaza geçirdi. Sabancı çiftinin, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptığı belirtildi.

İSTANBUL'DA TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan Ali Sabancı'nın dalağının alındığı, AORT damarında sorun olduğu ve Vuslat Doğan Sabancı'nın ise yüzünden yaralandığı belirtildi. Önce adadaki hastaneye kaldırılan Sabancı çifti daha sonra ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi ve İstanbul'da Amerikan Hastanesi'nde tedaviye alındılar.

BAKAN KOCA'DAN GEÇMİŞ OLSUN

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, "İş dünyasının ileri gelen isimlerinden Sayın Ali Sabancı, eşi Sayın Vuslat Doğan Sabancı ile ağır bir deniz kazası geçirmiş, kazada yaralanan Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmiş; genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul'a sevki planlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK DURUMLARI İYİYE GİDİYOR"

Kazayla ilgili Esas Holding'den yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdiği deniz kazasının ardından tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir."

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