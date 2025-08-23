İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2025 Cumartesi / 29 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deniz kirliliğine göz açtırılmıyor: Suçüstü yakalandı
Güncel

Deniz kirliliğine göz açtırılmıyor: Suçüstü yakalandı

İzmit Körfezi'ni kirleten gemi ve kıyı tesislerine göz açtırılmıyor. Rutin kontroller sırasında Körfez ilçesindeki liman tesisinde bulunan yük gemisinin denize kirli balast deşarj ettiğini tespit edildi. Gemiyle ilgili yasal süreç başlatıldı.

IHA23 Ağustos 2025 Cumartesi 12:02 - Güncelleme:
Deniz kirliliğine göz açtırılmıyor: Suçüstü yakalandı
ABONE OL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak için İzmit Körfezi'nde 7/24 kontrollerine devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olan tüm unsurlar, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı denetim ekipleri tarafından büyük bir titizlikle tespit ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Reis Bey Kontrol Teknesi, İzmit Körfezi'nde yürüttüğü rutin kontroller sırasında Körfez ilçesindeki liman tesisine yanaşık halde bulunan 5 bin 384 gross tonluk tankerden denize kirli balast deşarj ettiğini tespit etti. Ekipler; kontrol, denetleme ve idari yaptırım kararı verme yetkisi olan Türkiye Çevre Ajansı'na (TÜÇA) gerekli numuneleri iletti. TÜÇA tarafından tespit edilen kirlilik kapsamında yasal süreç başlatıldı.

"2006-2023 YILLARI ARASINDA 500 GEMİ VE DENİZ ARACINA YAKLAŞIK 181 MİLYON TL İDARİ YAPTIRIM KARARI UYGULANDI"

Büyükşehir belediyesi, İzmit Körfezi'nde çevresel bütünlüğü korumaya yönelik çalışmalarını düzenli olarak sürdürürken, tespit edilen gemi kaynaklı kirlilikler ilgili kurumlara bildirilerek gerekli yaptırımların uygulanmasına katkı sağlıyor. Büyükşehir tarafından yapılan denetimler kapsamında, 2006-2023 yılları arasında İzmit Körfezi'nde yürütülen kontrollerde 500 gemi ve deniz aracına yaklaşık 181 milyon TL idari yaptırım kararı uygulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoföründen yaşlı vatandaşa büyük ayıp! Pes dedirten olay

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.