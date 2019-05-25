İstanbul Boğazı'na damga vuran görüntü

Deniz Kurdu Tatbikatına katılan gemilerden Barbaros Hayrettin Paşa'ya selam
Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı Denizkurdu-2019'da görevlerini tamamlayan Türk savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemiler, Beşiktaş'ta Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ne bahriye geleneği 'çimariva' selamında bulundu.
- AA
Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 131 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen Cumhuriyeti tarihinin en büyük tatbikatında görevini bitiren, TCG Bandırma korveti ile TCG Mızrak, TCG Atak ve TCG Kılıç hücumbotları, üs komutanlıklarına dönmek üzere Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.
Gemiler, Beşiktaş'ta Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ne bahriye geleneği "çimariva" selamında bulundu. Gemiler daha sonra Marmara Denizi'ne açıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.