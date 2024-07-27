Deniz Kuvvetleri İHA ile saniye saniye izledi: Göçmenlere Yunan zulmü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, Sisam Adası'nın kuzeydoğusunda kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan botu bıraktığı anlara ilişkin görüntü paylaştı.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile 24 Temmuz 2024'de icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun, Sisam Adası'nın kuzey doğusunda, Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinin batısında kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan 1... pic.twitter.com/nUR7Dz2hQq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 27, 2024

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile 24 Temmuz'da icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, Sisam Adası'nın kuzeydoğusunda, Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinin batısında kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan 1 bot bıraktığı görüntülendi. Fırtınalı havada zor anlar geçiren göçmenler bölgeye intikal eden 1 Sahil Güvenlik botumuz tarafından kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun düzensiz göçmenlerin bulunduğu şişme botu itme görüntüleri de yer aldı.