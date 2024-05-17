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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu Katar'ı ziyaret etti

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun, Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Hassan Al Sulaiti'nin resmi davetlisi olarak Katar'ı ziyaret ettiği bildirildi.

AA17 Mayıs 2024 Cuma 16:03 - Güncelleme:
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu Katar'ı ziyaret etti
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Oramiral Tatlıoğlu, Tümgeneral Al Sulaiti'nin resmi davetlisi olarak 14-16 Mayıs tarihlerinde Katar'ı ziyaret etti.

Oramiral Tatlıoğlu, resmi ziyaretleri kapsamında, Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Mohammed Al Attiyah, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Bin Muhammed Bin Aqeel Al Nabet, Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Hassan Al Sulaiti, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvveti Komutanı Tuğgeneral Hadi Ghanim Said Al Khayarin ve Komutan Yardımcısı Piyade Albay Tahir Kuşadalı ile de görüştü.

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