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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, Katarlı mevkidaşı ile TCG Kuşadası karakol gemisini ziyaret etti

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Hasan Al Sulaiti ile görüştü.

AA14 Şubat 2025 Cuma 18:11 - Güncelleme:
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, Katarlı mevkidaşı ile TCG Kuşadası karakol gemisini ziyaret etti
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, her iki komutanın görüşmenin ardından, TCG Kuşadası karakol gemisini ziyaret ederek, incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Katar Silahlı Kuvvetlerinin savunma imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesini desteklemek ve icra edilecek müşterek eğitim, tatbikatlar ile bölgesel ve küresel barışa katkı sağlaması amacıyla bölgede görev yapmaya devam ediyor. 28 Nisan 2016 tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Kuşadası ve TCG Kumkale karakol gemileri de 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren bölgede görev yapıyor."

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