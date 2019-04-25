Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er maaşları 2019 ne kadar? Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları nelerdir? Sorularının yanıtları arama motorlarında trend oldu. Çünkü, Sözleşmeli er alımı yapacağını Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın başvuru şartları ve aranan şartlar ilgilenen adaylar tarafından merak konusu oldu. Kimlerin sözleşmeli er olabileceği merak ve Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er maaşlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Başvuru yapacak adaylar başvurularına ilanın duyurulması ile birlitke başladılar. Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında belirtilen esaslar dahilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Peki, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er maaşları ne kadar? Er maaşları batı illeri ve doğu illerinde görev yapanlar olarak değişiyor. İşte ayrıntılar...

2019 SÖZLEŞMELİ ER-ERBAŞ MAAŞLARI KAÇ TL?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bağlı olduğu MSB bünyesinde görev alan sözleşmeli er erbaşların 2019 maaşları belli oldu. Buna göre; batı illerinde görev yapanlar 3,750 TL civarında, doğuda görev yapanlar ise 4,000 TL - 4,500 TL arasında ücret almaktadırlar. Bu tutarlara eş-çocuk yardımı, operasyon görevleri gibi ekstra ücretler eklenmemiş olup, ham maaşlardır.

SÖZLEŞMELİ ER-ERBAŞLARIN HAKLARI

Sözleşmeli er erbaşların yemek - yatak gibi ihtiyaçları devlet tarafından ücretsiz karşılanır. Yükümlü er ve erbaşlarla benzerlik gösterse de sözleşmeli er erbaşlar görevleri karşılığında maaş alırlar. Sözleşmeli erlerin normal çalışanlar gibi yıllık izinleri ve mazeret izinleri vardır.Sözleşmeli erlerin 30 günü yıllık izin 15 günde mazeret izni vardır. Toplamda 45 gün

izni vardır. Ekstra yakınlarının vefatları durumunda 10 günlük mazeret izni vardır. Sözleşmeli er erbaşların hafta içi mesai bitiminde evlerine gitme hakları yoktur. Hafta sonları izin kullanma haklarına sahiptir.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI (KKK) UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylar başvuru ekranına E-devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

2. Adaylar eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlica girmelidir.

3. Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı; ilköğretim mezunlarından uzman onbaşı, en az lise mezunlarından uzman çavuş teminleri ile ilgili hususları kapsamaktadır.

4. Halen Sözleşmeli Er olarak görev yapan adaylar doğru beyanda bulunmayıp, başvuru yapsa dahi Kayıt-Kabul aşamasında elenecek, seçim aşamalarına katılamayacaklardır.

5. Sözleşmeli er olarak görev yapanlardan en az 3 (üç) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içerisinde olan adayların (ilk sözleşmesini tamamlayıp ikinci veya müteakip sözleşme dönemi içerisinde bulunanlar) başvuruları Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından alınacaktır (İnternet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

6. Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında halen sözleşmeli er olarak görev yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

7. Askerlik hizmetini yapmamış adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

8. Bedelli askerlik yapmış olan ve yapmakta olanlar müracat edebilecektir. Bedellli olarak yapmakta olanlar askerlik hizmetine devam ediyor seçeneğini seçerek askerlik durumlarını doldurmaları gerekmektedir.

İŞTE GENEL KOŞULLAR:

Türk vatandaşı ve erkek olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi almış olmak,

Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak

YAŞ ŞARTI NEDİR?

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğanlar)

EĞİTİM ŞARTI NEDİR?

En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

SAĞLIK ŞARTI NEDİR?

Boy ve kilo standartları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.)

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Başvuru yapacak adaylar başvurularına ilanın duyurulması ile birlitke başladılar. Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında belirtilen esaslar dahilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra Başvuru kılavuzundaki Ek-4’te bulunan dilekçeye başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.