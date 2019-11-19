22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7483
  • 6,3516
  • 271.476
  • 106846
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Deniz Kuvvetleri’nde ‘Bahriyeli’ geleneği

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda ‘bahriye’ olarak askerliğini tamamlayan baba ve oğullara sertifika verilmesi uygulaması sürüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İskenderun Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda askerlik eğitimini tamamlayan İbrahim Can Erbey ve babası Sinan Erbey’e de sertifika verildi. İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Fuat Ekin, düzenlenen törenle daha önce aynı yerde eğitim alan Sinan Erbey ve oğlu İbrahim Can Erbey’e sertifikalarını teslim etti. Bahriyeliler arasında geleneksel hale gelen uygulamada, aynı yerde askerlik eğitimlerini tamamlayan baba ve oğullara sertifika veriliyor. Sivil kıyafetli baba Sinan Erbey ile bahriye kıyafetli oğul İbrahim Can Erbey ilginç bir görüntü oluşturdu. Fotoğraf, ‘asker-millet birlikteliği’ olarak da yorumlandı.  

Pakistan´dan gözdağı: Nükleer kapasiteli balistik füzesini ateşlediler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Vedat Milor takipçisini fena tiye aldı!

Vedat Milor takipçisini fena tiye aldı!

Aman dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış, sis ve pus...

Aman dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış, sis ve pus...

Siirt'te ele geçirildi

Siirt'te ele geçirildi

Galatasaray'a bedavaya Brezilyalı stoper

Galatasaray'a bedavaya Brezilyalı stoper

Cumhurbaşkanlığı özel ödülü almıştı! Dünyaya açılıyor

Cumhurbaşkanlığı özel ödülü almıştı! Dünyaya açılıyor

Dünyanın gözü oradaydı! İngilizler müdahil oldu

Dünyanın gözü oradaydı! İngilizler müdahil oldu

Yine o korkunç şüphe! 'Dünyaya başkalarının mutluluğunu izlemeye gelmiş gibiyim'

Yine o korkunç şüphe! 'Dünyaya başkalarının mutluluğunu izlemeye gelmiş gibiyim'

İhbar sonrası ortaya çıktı! Kan donduran detaylar...

İhbar sonrası ortaya çıktı! Kan donduran detaylar...
 

POPÜLER HABERLER

Ünlü aktör kızına dehşeti yaşattı! Sosyal medyada tepki yağdı

Ünlü aktör kızına dehşeti yaşattı! Sosyal medyada tepki yağdı

A Milli Takım'da 'Altın Jenerasyon'! İşte kadroya girebilecek genç oyuncular...

A Milli Takım'da 'Altın Jenerasyon'! İşte kadroya girebilecek genç oyuncular...

İstanbul sise teslim oldu

İstanbul sise teslim oldu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA