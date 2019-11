Deniz Kuvvetleri’nde ‘Bahriyeli’ geleneği

İskenderun Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda askerlik eğitimini tamamlayan İbrahim Can Erbey ve babası Sinan Erbey’e de sertifika verildi. İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Fuat Ekin, düzenlenen törenle daha önce aynı yerde eğitim alan Sinan Erbey ve oğlu İbrahim Can Erbey’e sertifikalarını teslim etti. Bahriyeliler arasında geleneksel hale gelen uygulamada, aynı yerde askerlik eğitimlerini tamamlayan baba ve oğullara sertifika veriliyor. Sivil kıyafetli baba Sinan Erbey ile bahriye kıyafetli oğul İbrahim Can Erbey ilginç bir görüntü oluşturdu. Fotoğraf, ‘asker-millet birlikteliği’ olarak da yorumlandı.