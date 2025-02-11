İSTANBUL 4°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2025 Salı / 13 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,0529
  • EURO
    37,2651
  • ALTIN
    3359.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deniz suyu 10 metre çekildi! Binlerce yıllık tarihi yapı ortaya çıktı
Güncel

Deniz suyu 10 metre çekildi! Binlerce yıllık tarihi yapı ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde 5-10 metre çekilme yaşandı. Kentte 'Kral Yolu' olarak bilinen yolun bir kısmı suyun çekilmesiyle görünür hale geldi.

AA11 Şubat 2025 Salı 17:01 - Güncelleme:
Deniz suyu 10 metre çekildi! Binlerce yıllık tarihi yapı ortaya çıktı
ABONE OL

Altınova Mahallesi'nde deniz suyunun yer yer 5-10 metre çekilmesiyle sahildeki kayalıklar ile kentte "Kral Yolu" olarak bilinen yolun bir kısmı da su yüzeyine çıktı.

Kent sakinleri, denizdeki çekilme sonucu ortaya çıkan durumu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Özşahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, olağanüstü bir durum olmadığını söyledi.

Çekilmenin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını ifade eden Özşahin, "İnsanların denizin çekilmesinden dolayı tedirginlik yaşamasına gerek yok. Dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle beraber ortaya çıkan hadisedir. Bu çekilmeden dolayı insanların herhangi bir korkuya kapılmasına gerek yok. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin bir şekilde gözükmektedir. Tekirdağ'da Kral Yolu olarak isimlendirilen bölgede daha fazla olmasından dolayı kayalar belli oluyor." diye konuştu.

Mahallede yaşayan Hüseyin Sakalar da yılda bir kere bu durumun yaşandığını dile getirdi.

Normal zamanlarda kayaların görünmediğini belirten Sakalar, "Çekilmeyle birlikte kayalar iyice ortaya çıktı. İnsanlar görünce ister istemez şaşırıyor. Başka illerde de çekilmeler olmuş. Denizlerde mevsimsel olarak gerçekleşen bir durum bu." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.