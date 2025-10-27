İSTANBUL 27°C / 13°C
  Deniz ulaşımına kötü hava engeli! Bazı seferler iptal edildi
Güncel

Deniz ulaşımına kötü hava engeli! Bazı seferler iptal edildi

İDO ve Şehir Hatları, İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İHA27 Ekim 2025 Pazartesi 09:25 - Güncelleme:
Deniz ulaşımına kötü hava engeli! Bazı seferler iptal edildi
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı deniz ulaşımda aksamalar meydana geldi. Dev dalgaların oluşması nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava şartları sebebiyle Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

İDO'dan yapılan açıklamada da, "Olumsuz hava şartları nedeniyle Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.05 ve Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11.30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık" denildi.

