İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2025 Salı / 20 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2264
  • EURO
    47,0352
  • ALTIN
    4349.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Deniz yüzeyine dev Türk bayrağı açıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Antalya Arama Kurtarma ekibi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde denizde dev Türk bayrağı açtı.

AA15 Temmuz 2025 Salı 11:16 - Güncelleme:
Deniz yüzeyine dev Türk bayrağı açıldı
ABONE OL

Antalya'da 15 Temmuz dolayısıyla denizde Türk bayrağı açıldı.

Kaleiçi Yat Limanı'nda 10 kişilik dalgıç ekibi tarafından deniz yüzeyinde 9x16 metre ölçülerinde Türk bayrağı açılmasının ardından, su altında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

İHH Su Altı Arama Kurtarma ekibi lideri Ali Uygur, gazetecilere, 15 Temmuz'un unutulmaması için her yıl farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

O gece yaşananları unutmadıklarını vurgulayan Uygur, "15 Temmuz gecesi hain kalkışmayı duyduğumuz anda Antalya'da ekip olarak harekete geçtik. O gece ilgili kurumların çevresinde nöbet tuttuk, direndik. Bugün de aynı inançla, aynı ruhla burada farkındalık oluşturmak istiyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifalar diliyoruz." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.