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  • Deniz Zeyrek'in kardeşi Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı oldu
Güncel

Deniz Zeyrek'in kardeşi Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı oldu

CHP'li belediyelerde akraba ilişkilerine bağlı olarak belediye kadrolarında üst düzey atamalar yapılmaya devam ediyor. Kadıköy Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mesut Kösedağı'nın Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'in kardeşi Ediz Zeyrek'i Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadığı ortaya çıktı.

19 Nisan 2024 Cuma 16:29 - Güncelleme:
Deniz Zeyrek'in kardeşi Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı oldu
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası CHP'nin kazandığı belediyelerde her gün bir başka atamanın haberi gündem oluyor. CHP'nin belediyelerinde akraba ilişkilerine bağlı olarak belediye kadrolarında üst düzey atamalar yapılmaya da devam ediyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde seçilen Kadıköy Belediyesi Başkanı Mesut Kösedağı'nın belediye başkan yardımcılığına atadığı isim de sosyal medyada gündem oldu.

DENİZ ZEYREK'İN ABİSİ EDİZ ZEYREK ATANDI

Kösedağı'nın Kadıköy Belediye Başkan Yardımcılığı'na Ediz Zeyrek'i getirdiği öğrenildi. Ediz Zeyrek'in CHP'nin yayın organı olarak bilinen Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'in abisi olduğu biliniyor. Ediz Zeyrek'in belediye başkan yardımcılığı göreviyle Mali Hizmetler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü'nden sorumlu olacağı belirtiliyor.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ

Sosyal medya platformlarında ise CHP'nin farklı belediyelerde akraba ilişkilerine göre atamalar yaptıklarına yönelik eleştiriler de yapılıyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarda bulunuyor. Onlardan biri ise "Liyakat sözü verenler... CHP'li olunca arkanda dayın, enişten, abin, kardeşin olsun yeter..." sözleriyle eleştirisini dile getirdi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren kesimden CHP'liler de atamalarla ilgili tepkilerini sosyal medyadan dillendirmeyi sürdürüyor.

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