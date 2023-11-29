Denizbank, eski şube müdürü Seçil Erzan tarafından ünlü futbolcuların 44 milyon dolar dolandırıldığı iddia edilen 'gizli fonla' ilgili açıklama yaptı.

Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin dolandırıldığı gerekçesiyle açılan dava hakkında bilgi verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

7 NİSAN'DA ÖĞRENDİK: Seçil Erzan'ın iki günlük mazeret izni nedeniyle görevinin başında olmadığı 07.04.2023 tarihinde müşterimiz de olan bir şikâyetçinin şubeye gelmesi ile ilk kez haberdar olmuştur. Şikayetçilerin mağdur olduklarını iddia ettikleri olaylar yaklaşık bir yıl öncesine kadar gittiği halde 7 Nisan'a kadar hiç kimse ne bankamıza ne BDDK'ya ne de CİMER' talep, ihbar veya şikayet iletmemiştir.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK: Tarafımıza gelen ilk bilgi üzerine öncelikle Erzan ile iletişime geçilmeye çalışılmış ancak kendisine Bankamızca bilinen iki telefon numarası üzerinden ulaşılamamıştır. Aynı gün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunulmuştur.

FUTBOLCULAR GELDİ: 7 Nisan Cuma günü ilerleyen saatlerde Genel Müdürümüz, yine spor dünyasından olan isimler tarafından aranmış ve görüşme talep edilmiştir. 8 Nisan sabahı spor dünyasından olan isimlerle toplantı gerçekleştirilmiştir. Bankamız mağdur olduğunu beyan eden kişilerin isimlerini toplu olarak ilk kez böyle öğrenmiştir.

ERZAN'I ALIKOYMADIK: Erzan'ın, bankamıza giriş ve çıkışı arasındaki tüm hareketler kamera kayıtlarıyla tespit edilmiş ve savcılığa sunulmuştur. Erzan'ın "delillerin bertaraf edilmesi maksadıyla baskı altına alınması hatta hürriyetinden yoksun bırakılması" yönündeki tüm iddialar tamamen mesnetsizdir. İddia sahiplerinin belge dedikleri kağıtlar, şikayetçiler ve vekilleri tarafından mahkeme dosyalarına sunulmuştur.

KAYITLAR ADLİ MERCİLERDE: Levent şubemizin 27 kamera tarafından tespit edilen yaklaşık 10 aylık şube kayıtlarını da, daha soruşturmanın en başında adli mercilere teslim etmiştir.

PARALAR BİZDE DEĞİL: BDDK 6.06.2023 tarihli 88387 sayılı raporunda Erzan tarafından teslim alındığı iddia edilen paraların Banka kayıtlarına girmediği ifade ediliyor. Gişe memurları hariç banka çalışanları elden para almaz.

YÖNETİCİLER FONDAN HABERSİZ: BDKK raporunda banka yöneticilerin fonun mevcudiyetini bilmediği de yer alıyor. İddia sahiplerinin varlıklarını DenizBank'tan çekerek elden vermeyi tercih etmeleri saadet zinciri veya piramit sistemi benzeri bir oluşumu bildiklerini gösterir. Denizbank'ta saadet zincirine dair herhangi bir kayıt bulunmadığından bir delilin karartılması da söz konusu değil.

Selçuk İnan'ın, Erzan'dan para teslimi sonrası aldığı imzalı kaşeli belge.