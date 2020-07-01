DHA 01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:27 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:27

Olay, saat 11.00 sıralarında Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir'den Kuşadası'nda tatil yapmak için gelen lise öğrencisi Atakan Aygören, serinlemek için SGK Sitesi'nin plajında denize girdi. Bir süre arkadaşlarıyla denizde yüzen Aygören, bir anda akıntıya kapıldı. Suya batıp, çıkarak çırpınan Aygören, bir süre sonra suda kayboldu. Çevredekiler, durumu plaj cankurtaranı ile polise bildirdi. Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım istendi. Sahil Güvenlik botu ile olay yerine gelen dalgıçlar, Aygören için arama-kurtarma çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekipleri, 5 saat boyunca denizden dalgıçlar, havadan ise helikopterli ekibiyle kıyı şeridini taradı.

Yapılan detaylı araştırmanın ardından Dalış Emniyet Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan dalgıçlar Atakan'ın, kıyıdan 100 metre mesafede denizin 5 metre dibinde cansız bedenine ulaştı. Savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Aygören'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.