Güncel

Denizde cansız beden! Bekçiler fark etti

Sinop'ta sahil bandında denizde hareketsiz yatan bir erkek şahıs bekçiler tarafından fark edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

10 Mart 2026 Salı 09:23
Denizde cansız beden! Bekçiler fark etti
Olay, 03.30 sıralarında Bülent Ecevit Caddesi, İskele Meydanı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sahil bandında devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, denizde su yüzeyinde hareketsiz yatan bir erkek şahsı fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hızla polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan erkek şahsın, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı çalışma yürüterek incelemelerde bulundu. Şahsın cansız bedeni, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

