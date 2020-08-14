Denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet'i arama çalışmaları sürüyor

IHA 14 Ağustos 2020 Cuma 17:11 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 17:11

Şanlıurfa’dan Ordu’ya fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçisi 17 yaşındaki Mehmet Zencirci, 11 Ağustos tarihinde Perşembe ilçesi Çaka Plajı’nda girdiği denizde kaybolmuştu. İlk günden bu yana sürdürülen arama çalışmaları, 4’üncü gününde de sonuç vermedi. Ailenin 6 çocuğundan birisi olan ve bu yıl ilk kez fındık hasadı için kente geldiği öğrenilen Zencirci’yi aramak için ekipler, 4 gündür aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmaları havadan helikopter, denizden botlar, kadardan ve su içerisinden dalgıçlar yardımıyla yürütülüyor.

Öte yandan ailenin olay yerindeki acılı bekleyişi ise sürüyor.