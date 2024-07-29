Denizde kaybolan babanın cansız bedeni bulundu

Atakum ilçesi, Taflan sahilinde 28 Temmuz'da ailesiyle birlikte serinlemek için girdiği denizde kaybolan Abdullah Taşlıtepe'nin (48) cesedi, cankurtaran ekiplerince denize girdikleri yerin yakınlarındaki dalgakıranların dibinde bulundu.

Ekipler tarafından kimlik tespiti yapılan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Taşlıtepe'nin boğulma tehlikesi geçiren oğlu Davut Taşlıtepe'nin ise kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde solunum yetmezliğinden dolayı yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Çorum'dan hafta sonu tatili için kente gelen Taşlıtepe ailesinden Abdullah ve oğlu Davut Taşlıtepe (24) dün serinlemek için denize girmiş, şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Davut Taşlıtepe, çevredekilerin yardımıyla sudan kısa sürede çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılmıştı. Baba Abdullah Taşlıtepe için ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ile sahil güvenlik ekipleri, arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

