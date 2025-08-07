İSTANBUL 30°C / 24°C
Güncel

Denizde kaybolan iş adamından yeni iz: Parçalanan teknede tanker detayı

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler aramalarını Kapıdağ Yarımadası çevresinde yoğunlaştırırken olayın meydana geldiği noktada ise tanker trafiğinin aktif olduğu öğrenildi.

7 Ağustos 2025 Perşembe 12:59
Denizde kaybolan iş adamından yeni iz: Parçalanan teknede tanker detayı
ABONE OL

Kayıp iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "04 Ağustos 2025 tarihinde Marmara Adası açıklarında meydana gelen tekne kazasında kaybolan Halit Yukay isimli şahsı arama çalışması Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 2 dalış timi ve 6 yüzer emin ile devam etmektedir" dedi.

DİKKAT ÇEKEN TANKER DETAYI

Marmara Denizi'nde bindiği yat parçalanmış olarak bulunan Yukay'ın başına ne geldiği ile ilgili sosyal medyada da çeşitli iddialar ileri sürüldü. Olayın meydana geldiği noktanın denizdeki tanker trafiğinin aktif olduğu bir alan olduğunu ileri süren denizciler, yatın parçalanmasına ancak ağır tonajlı bir tankerin çarpmasının neden olabileceğini iddia etti.

