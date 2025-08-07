Kayıp iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "04 Ağustos 2025 tarihinde Marmara Adası açıklarında meydana gelen tekne kazasında kaybolan Halit Yukay isimli şahsı arama çalışması Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 2 dalış timi ve 6 yüzer emin ile devam etmektedir" dedi.

Marmara Denizi'nde bindiği yat parçalanmış olarak bulunan Yukay'ın başına ne geldiği ile ilgili sosyal medyada da çeşitli iddialar ileri sürüldü. Olayın meydana geldiği noktanın denizdeki tanker trafiğinin aktif olduğu bir alan olduğunu ileri süren denizciler, yatın parçalanmasına ancak ağır tonajlı bir tankerin çarpmasının neden olabileceğini iddia etti.