30 Aralık Salı güncel hava durumu raporu yayımlandı. Güneyli rüzgarların etkisiyle iç ve batı kesimlerde hava sıcaklığı artarken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Marmara, Ege ve Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar etkili olurken Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Çorum, Tokat, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç ve yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, güneyli rüzgarlarla birlikte batı ve iç kesimlerde biraz artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Karadeniz, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Güney Ege kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL İÇİN KAR TARİHİ NETLEŞTİ

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe günü İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor

SEFERLER İPTAL

İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi'nin (BUDO) bu sabah yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İki işletmenin internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtildi ve bugün (Salı) bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

İptal olan seferler ise şöyle:

"Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa (09.05 seferi)

Yenikapı-Yalova (09.45 seferi)

Yalova-Yenikapı (09.45 seferi)".

BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Aynı gerekçeyle, 01.01.2026 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

30 ARALI SALI BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu.

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, Güney Ege kıyılarının gök gürültülü sağanak zamanla iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyılarında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu , öğleden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu , sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Antalya'nın doğusunda ve Mersin'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor..

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı yüksekleri karla karışık yağmurlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISPARTA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 4°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 10°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin (Sinop hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde batı ve güney batı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

SİNOP °C, 13°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Artvin çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Ort Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmurlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -7°C

Çok bulutlu

KARS °C, -8°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 3°C

Çok bulutlu

VAN °C, -4°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATMAN °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu