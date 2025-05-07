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Denizde şüpheli ölüm

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu. Deniz polisi tarafından yat limanına çıkarılan cesedin, yabancı uyruklu olabileceği değerlendiriliyor.

AA7 Mayıs 2025 Çarşamba 14:44 - Güncelleme:
Denizde şüpheli ölüm
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında denizde erkek cesedi bulundu.

Denizin yaklaşık 150-200 metre açığında bir kişinin hareketsiz halde olduğu ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkarılan erkek cesedi, Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yabancı uyruklu olabileceği değerlendiriliyor.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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