Denizde ve havada tarihi anlar... Başkan Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndaki resmigeçit törenini takip etti

Geçit töreninin sevk ve idaresi, TCG Anadolu'da bulunacak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu tarafından gerçekleştirildi."100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen resmigeçide, TCG Anadolu, TCG Nusret'in yanı sıra 11 fırkateyn, 10 denizaltı, 4 korvet, 4 karakol gemisi, 17 hücumbot, 8 mayın avlama gemisi, 5 akaryakıt gemisi, 6 amfibi çıkarma gemisi, 10 tank çıkarma gemisi, 18 yardımcı sınıf gemi ile 4 atak botu katıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 ve F-4'lerin bulunduğu 14 uçak da resmigeçit sırasında gemilere eşlik etti.
TÜRK DONANMASI BAŞKAN ERDOĞAN'I SELAMLADI
TCG Anadolu öncülüğündeki 100 savaş gemisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 101 PARE TOP ATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ
Kara Kuvvetleri Komutanlığı da kutlama çerçevesinde 101 pare top atışı gerçekleştirdi.