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Güncel

Denizde ve havada tarihi anlar... Başkan Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndaki resmigeçit törenini takip etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve donanmanın Boğazdaki geçişini takip etti.

29 Ekim 2023 Pazar 16:18 - Güncelleme:
Denizde ve havada tarihi anlar... Başkan Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndaki resmigeçit törenini takip etti
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Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının, İstanbul Boğazı'nda TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisi gemi ile tarihinin en büyük resmi geçidi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve komuta kademesi resmi geçidi Boğaz'dan takip etti. İstanbul Boğazı'ndan güney-kuzey istikametinde geçiş yapan gemiler töreni izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve komuta kademesini selamladı.

TÜRK DONANMA TARİHİNDE İLK

Geçit töreninin sevk ve idaresi, TCG Anadolu'da bulunacak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu tarafından gerçekleştirildi.

"100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen resmigeçide, TCG Anadolu, TCG Nusret'in yanı sıra 11 fırkateyn, 10 denizaltı, 4 korvet, 4 karakol gemisi, 17 hücumbot, 8 mayın avlama gemisi, 5 akaryakıt gemisi, 6 amfibi çıkarma gemisi, 10 tank çıkarma gemisi, 18 yardımcı sınıf gemi ile 4 atak botu katıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 ve F-4'lerin bulunduğu 14 uçak da resmigeçit sırasında gemilere eşlik etti.

TÜRK YILDIZLARI VE SOLOTÜRK NEFES KESTİ

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesen bir gösteriye imza attı. Türk Yıldızları'nın İstanbul semalarında gerçekleştirdiği gösteri büyük beğeni topladı. SOLOTÜRK gösteri ekibi gökyüzüne uçaklarla Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 100 rakamı nakşetti.

TÜRK DONANMASI BAŞKAN ERDOĞAN'I SELAMLADI

TCG Anadolu öncülüğündeki 100 savaş gemisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 101 PARE TOP ATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı da kutlama çerçevesinde 101 pare top atışı gerçekleştirdi.

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