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Denizdeki beyaz tabaka endişelendirmişti: İnceleme tamamlandı

Hatay'da deniz kıyısında görülen köpük benzeri tabakaya ilişkin inceleme tamamlandı.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 16:04 - Güncelleme:
Denizdeki beyaz tabaka endişelendirmişti: İnceleme tamamlandı
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İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebil Yücel, Arsuz ilçesinde deniz kıyısında görülen köpük benzeri tabakanın doğal bir süreç olduğunu belirterek, "Son günlerde deniz suyu sıcaklığının yüksek seyretmesi sonucu bu durum oluştu." dedi.

Yücel, fakültede düzenlenen basın açıklamasında, dün sahil şeridinin bazı noktalarında görülen tabakayla ilgili sudan alınan numunenin laboratuvarda incelendiğini söyledi.

Bölgede araştırma yaptıklarını dile getiren Yücel, "Bu birikintiler aslında biyolojik bir süreç. Gözle görülemeyen mikroskobik bitkisel canlıların ani şekilde sayılarının çok yüksek rakamlara ulaşması sonucu oluşuyor. Son günlerde deniz suyu sıcaklığının yüksek seyretmesi sonucu bu durum oluştu." diye konuştu.

Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hızlıca çok yüksek sayılara ulaşan mikroskobik canlılar, öldükten sonra rüzgar ve dalgalarla kıyısal bölgelerde birikmeye başladı. Bizim gördüğümüz şey aslında onların ölmüş ve birikmiş parçaları. Bu bitkisel canlıların içerisindeki protein, karbonhidrat ve yağ gibi maddelerin, hücre dışına çıkıp deniz suyuyla reaksiyona girmesi ve dalgaların bunu sahile vurmasıyla sabun gibi davranıyor. Kabarcık oluşturması sonucu biz bu köpürmeyi görüyoruz. Bu doğal bir süreç. Yaptığımız çalışmalara göre bu organizmalar, şu an için zehirli ya da toksik türler değil. Halk sağlığını tehdit eden bir durum yok. Görsel olarak kirli diye isimlendiriyoruz ama halk sağlığını tehdit etmiyor. Bu köpükler temizlenmese de doğal süreçle birlikte kendi kendilerine yok olup gidecekler."

İlçenin sahilindeki durumun müsilajdan farklı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yücel, "Buradaki doğal bir süreç. Müsilaj da canlılar tarafından doğal bir tepki ama burada, Marmara ile kıyaslanacak bir durum yok." ifadesini kullandı.

Arsuz ilçesinde, deniz kıyısındaki bazı bölgelerde köpük benzeri tabaka görülmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede inceleme yapmıştı.

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