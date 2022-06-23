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Denize düşe boğanın imdadına vinç yetişti

Rize'nin İyidere ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa denize düştü. Dalgalar arasında kalan boğa, vinçle kurtarıldı. Boğanın kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA23 Haziran 2022 Perşembe 15:55 - Güncelleme:
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Rize'nin İyidere ilçesinde kamyondan indirilirken kaçarak dereye düşen kurbanlık tosun, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hazer Mahallesi'ndeki hayvan pazarında kamyondan indirildiği sırada kaçan tosun, arka taraftaki dereye düştü.

Bir süre suda sürüklenen kurbanlık, İyidere Lojistik Merkezi için yapımı devam eden dolgu alanı önündeki kayalıklarda sıkıştı. Hayvanı bulunduğu yerden çıkaramayan sahipleri, dolgu çalışmalarını yürüten şirket personelinden yardım istendi.

Gövdesine halat bağlanan kurbanlık, şirkete ait vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Öte yandan halatların bağlanması sırasında kurban sahipleri, denizin dalgalı olması nedeniyle zor anlar yaşadı.

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