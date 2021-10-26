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Denize düşerek kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, botun alabora olması nedeniyle denize düşüp kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

AA26 Ekim 2021 Salı 15:03 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 15:03
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Arama kurtarma çalışmalarına dün gece ara veren ekipler, denizde kaybolan Muaz Bellikli'yi (22) bulmak için yeniden çalışma başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, arama çalışmalarını 2 bot, helikopter ve dalgıç ekiplerle havadan, karadan ve denizden sürdürdü.

Bellikli'nin cesedi, botun alabora olduğu yerden yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulundu.

Dalgıç ekipler tarafından karaya çıkarılan ceset, ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mürefte Limanı açıklarında dün karaya oturan römorköre yardım için giden bot, olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora olmuş, bottaki 2 kişi denize düşmüştü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve jandarma ekipleri, denizde Metin Altan'ın (46) cansız bedenine ulaşmış, Muaz Bellikli'nin bulunması için arama çalışması başlatmıştı.

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