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Denize düşerek kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, botun alabora olması nedeniyle denize düşüp kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

AA26 Ekim 2021 Salı 12:36 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 12:36
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Arama kurtarma çalışmalarına dün gece ara veren ekipler, denizde kaybolan Muaz Bellikli'yi (22) bulmak için yeniden çalışma başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı arama çalışmalarını 2 bot, helikopter ve dalgıç ekiplerle havadan, karadan ve denizden sürdürüyor.

Mürefte Limanı açıklarında dün karaya oturan römorköre yardım için giden bot, olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora olmuş, bottaki 2 kişi denize düşmüştü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu denizde Metin Altan'ın (46) cansız bedenine ulaşmış, Muaz Bellikli'yi bulmak için arama çalışması başlatmıştı.

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