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'Denize en çok mavi yakışır' dediler 225 kilogram atık topladılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen deniz dibi temizliğinde, 225 kilogram atık çıkarıldı. Öte yandan temizlik çalışması, su altından da görüntülendi.

AA21 Ekim 2020 Çarşamba 17:04 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 17:04
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"Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Türkbükü Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Ekipteki dalgıçlar, yaklaşık iki saat süren çalışmada, denizden klozet kapağı, araç lastiği, cam, plastik ve metal şişelerin de bulunduğu 225 kilogram atık çıkardı. Çalışmaları sahilden bazı vatandaşlar da izledi.

Kıyıya çıkarılan atık malzemeler, bir süre sahilde sergilendi. Atıklar daha sonra geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan temizlik çalışması, su altından da görüntülendi.

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