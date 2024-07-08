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  • Denize giren okul müdürü boğularak hayatını kaybetti! Cansız bedeni 1.5 km uzaklıkta bulundu
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Denize giren okul müdürü boğularak hayatını kaybetti! Cansız bedeni 1.5 km uzaklıkta bulundu

Sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte denize giren Memduh Alparslan Cıngıloğlu'nun boğularak hayatını kaybettiği açıklandı.

DHA8 Temmuz 2024 Pazartesi 16:21 - Güncelleme:
Denize giren okul müdürü boğularak hayatını kaybetti! Cansız bedeni 1.5 km uzaklıkta bulundu
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Olay saat 09.00 sıralarında Şile Sofular Plajında meydana geldi. Pendik İTO Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda müdür olarak görev yaptığı öğrenilen Memduh Alparslan Cıngıloğlu (49), kamp yapmak için dün sabah saatlerinde arkadaşlarıyla mesire alanına gitti. Geceyi kamp alanında geçiren Cıngıloğlu ve 3 arkadaşı sabah saatlerinde denize girdi.

1.5 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Bir süre sonra arkadaş grubundan biri boğulma tehlikesi geçirirken bu esnada Cıngıloğlu denizde gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Denizde kaybolan Cıngıloğlu'yu bulmak için ise arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Dalgıçlar plajda uzun süre arama kurtarma çalışması yaptı. Cıngıloğlu'nun cansız bedeni öğle saatlerinde kaybolduğu bölgeden 1.5 metre uzaklıkta bulundu. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Cıngıloğlu'nun canazesi Şile Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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