İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2023 Salı / 16 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9546
  • EURO
    31,7156
  • ALTIN
    1874.91
  • BIST100
    8108.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Denize sürüklenen kamyonet kıyıya çıkartıldı
Güncel

Denize sürüklenen kamyonet kıyıya çıkartıldı

Rize'de şiddetli fırtınada denize sürüklenen kamyonet vinç yardımıyla kıyıya çıkartıldı.

AA28 Kasım 2023 Salı 14:19 - Güncelleme:
Denize sürüklenen kamyonet kıyıya çıkartıldı
ABONE OL

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte aralıklarla devam eden fırtınadan etkilenen balıkçı barınaklarında hasar tespiti yaptı.

Ekiplerce, il genelinde 4 teknenin battığı, 7 teknede hasar oluştuğu, Gündoğdu Balıkçı Barınağı'nda da maddi hasar meydana geldiğini belirlendi.

Dün gece yaşanan şiddetli fırtına sonrasında barınaktan denize sürüklenen kamyonetin bulunduğu yerden alınması için çalışma yapıldı.

Kamyonet, endüstri dalgıcı Zafer Koçal'ın yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu vinç yardımıyla karaya çıkartıldı.

Koçal, AA muhabirine, daha önce görmediği kadar büyük bir fırtına yaşandığını söyledi.

Dalgaların limanları aşarak içeri girdiğini belirten Koçal, "Dalgalar limandaki ağları, arabayı, sürükleyebildiği her şeyi denize sürükledi. Arabayı çıkardık. Denizde sürüklenen 10-15 ağaç çıkardık. Daha çok malzeme var denizde, uçak lastikleri ve gemilerin kullandığı. Hepsi denizde, hepsini sırayla çıkaracağız." dedi.

Koçal, denizde batan kayıklar olduğunu da ifade ederek, "Üç limandan daha bekliyorlar ama tek olduğum için yetişemiyorum. Sırası ile çıkaracağız. Denize giden malzemeyi kurtarmaya çalışacağız." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.