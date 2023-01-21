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Denizi kirleten gemiye rekor ceza

Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemilere 1 hafta içerisinde toplam 57 milyon lira ceza kesildi.

AA21 Ocak 2023 Cumartesi 22:53 - Güncelleme:
Denizi kirleten gemiye rekor ceza
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Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza uygulandı.

DENİZ UÇAĞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE TESPİT EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deniz uçağıyla gerçekleştirilen denetimlerde Liberya bandıralı "Lodestar" adlı kuru yük gemisinin petrol türevi kimyasal maddeyi denize tahliye ederek kirlilik oluşturduğu tespit edildi.

12 MİLYON 596 BİN 461 LİRA CEZA KESİLDİ

Körfez ilçesi Hereke mevkisinde bir limanda bulunan gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza kesildi.

Geminin etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.

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