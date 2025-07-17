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Denizi kirleten tersaneye para cezası

Yalova'da atık suyu denize boşalttığı tespit edilen Beşiktaş Tersanesi'ne 3 milyon 739 bin lira para cezası verildi.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 10:07 - Güncelleme:
Denizi kirleten tersaneye para cezası
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'da denize atık su deşarj ederek Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Yalova'daki Beşiktaş Tersanesi'nden denize atık su deşarjını tespit etmesi üzerine ekiplerce bölgede denetim ve inceleme yapıldı.

Yapılan analizler sonrası Çevre Kanunu kapsamında Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza kesildi.

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